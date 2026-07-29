 Dragoș Pîslaru ar fi obținut o locuință de serviciu după ce și-ar fi donat casele din București. A primit un apartament cu cinci camere | adevarul.ro
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Dragoș Pîslaru ar fi obținut o locuință de serviciu după ce și-ar fi donat casele din București. A primit un apartament cu cinci camere

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Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, este vizat de acuzații potrivit cărora ar fi obținut o locuință de serviciu de la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), după ce și-ar fi donat cele două proprietăți din București mamei sale.

Dragoș Pîslaru. FOTO: Mediafax
Dragoș Pîslaru. FOTO: Mediafax

Informațiile au fost prezentate într-un reportaj publicat de România TV. Potrivit postului de televiziune, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ar fi solicitat, în 26 iunie și 3 iulie 2025, atribuirea unei locuințe de serviciu pentru Dragoș Pîslaru. Cererea ar fi fost respinsă inițial, la 18 iulie, deoarece ministrul figura ca proprietar al unei case și al unui apartament în București, situație care nu îndeplinea criteriile prevăzute de RA-APPS.

Reportajul susține că ministrul ar fi donat cele două proprietăți

Conform informațiilor prezentate de România TV, Dragoș Pîslaru ar fi depus o nouă solicitare la 28 iulie, iar pe 8 august 2025 ar fi primit aprobarea pentru o locuință de serviciu. Este vorba despre un apartament cu cinci camere, cu o suprafață utilă de 123 de metri pătrați, situat pe Șoseaua Kiseleff din București, în apropierea Arcului de Triumf.

Reportajul susține că, între refuzul inițial și aprobarea ulterioară, cele două imobile din București nu s-ar mai fi regăsit în declarația de avere a ministrului, deoarece acestea ar fi fost donate mamei sale.

Informații despre o proprietate din Belgia și cheltuieli de deplasare

România TV mai susține că ministrul și soția sa ar deține o vilă de aproximativ 225 de metri pătrați în apropierea Bruxelles-ului, evaluată la aproximativ 500.000 de euro.

Totodată, postul de televiziune afirmă că Dragoș Pîslaru ar deconta de la stat cheltuieli de aproximativ 1.000 de euro pe săptămână pentru deplasările către Belgia, unde locuiește familia sa.

Reportajul pune aceste informații în contrast cu declarațiile publice ale ministrului privind veniturile sale și cu contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării și absorbția fondurilor europene prin PNRR.

Până la această oră, Dragoș Pîslaru nu a avut o reacție publică cu privire la acuzațiile prezentate în reportajul România TV.

De asemenea, RA-APPS nu a transmis un punct de vedere oficial referitor la informațiile apărute în spațiul public.

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