Coliziune în lanț pe Autostrada A3. Cinci mașini s-au ciocnit pe sensul de mers Ploiești - București

Cinci autoturisme au fost implicate luni dimineață într-o coliziune în lanț produsă pe Autostrada A3, pe sensul de mers Ploiești - București, în zona localității Ungureni, județul Prahova.

Circulația a fost reluată în condiții normale Foto: arhivă Poliția Română

Mașinile implicate au rămas blocate pe banda a doua, ceea ce a dus la îngreunarea circulației către Capitală.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, în urma coliziunii nu au fost înregistrate victime, însă traficul rutier a fost afectat după ce vehiculele avariate au rămas pe banda a doua.

Centrul Infotrafic anunța luni dimineață că „traficul se desfăşoară dirijat, pe prima bandă, pe Autostrada A3 sensul Ploieşti - Bucureşti, la kilometrul 43, în zona localităţii Ungureni, judeţul Prahova, din cauza unui eveniment rutier în care au fost implicate cinci autovehicule”. Între timp, circulația a fost reluată în condiții normale.

Autoritățile îi sfătuiesc pe conducătorii auto să adapteze viteza la condițiile de trafic, să mențină o distanță corespunzătoare între vehicule și să urmeze indicațiile polițiștilor.