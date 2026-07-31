 Mărturii din microbuzul de la Dinamo 2: „I-am zis șoferului să o lase mai ușor”. La volan se afla un bărbat de 83 de ani | adevarul.ro
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Mărturii din microbuzul de la Dinamo 2: „I-am zis șoferului să o lase mai ușor”. La volan se afla un bărbat de 83 de ani

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Un microbuz al CS Dinamo București, cu 14 persoane la bord, a fost implicat într-un grav accident în județul Argeș. Tinerii au relatat că au observat că ceva e în neregulă și că au încercat să-l facă pe șoferul de 83 de ani să meargă mai încet.

Pompierii au intervenit pentru a scoate victimele din microbuz (Foto: ISU Argeș)
Pompierii au intervenit pentru a scoate victimele din microbuz (Foto: ISU Argeș)

Microbuzul a ieşit în afara părţii carosabile în zona Câmpulung Muscel din judeţul Argeş şi s-a lovit de un copac, fiind activat Planul Roşu de Intervenţie. Clubul Sportiv Dinamo a confirmat că, aflată în cantonament la Câmpulung Muscel, echipa secundă de fotbal a fost implicată în acest accident rutier. Membru al staff-ului medical al echipei, maseurul Constantin Covaciu a decedat în urma impactului, iar antrenorul Adrian Ropotan a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii, fiind în afara oricărui pericol. La finalul intervenţiei, 13 persoane au fost transportate la spital.

Din verificările preliminare efectuate de polițiștii Biroului Rutier Câmpulung a reieșit că acesta cobora o pantă în momentul în care, din împrejurări ce urmează să fie stabilite prin cercetări, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac”, se arată în comunicatul IPJ Argeș. 

Polițiștii verifică documentele firmei care a asigurat transportul și analizează dacă șoferul de 83 de ani îndeplinea cerințele legale pentru a transporta persoane.

FOTO DSU
FOTO DSU

Unii dintre fotbaliștii aflați în microbuz susțin că ar fi încercat să îi spună conducătorului auto să micșoreze viteza, însă n-au primit niciun răspuns din partea lui. „Am ieșit pe poarta hotelului. Am observat că era ceva în neregulă. Șoferul tot accelera. După ce am văzut că accelerează excesiv, am încercat să îi spunem s-o lase mai ușor, și noi, și staff-ul, însă nu a dat niciun răspuns”, a declarat un sportiv pentru Spynews.ro.

Un altul și-a amintit că scaunele microbuzului s-au rupt și s-au prăbușit peste ei: „Se tot balansa autocarul. Cred că avea peste 50-60 km/h. Prima dată s-a lovit de dâmbul acela, iar apoi s-a oprit în copac. Eram toți panicați. Ne-am speriat. Erau scaunele peste unii dintre colegi. S-au rupt scaunele, s-au spart geamurile din lateral. Am încecat să ieșim cât de repede am putut. Am sărit peste scaunul colegului și am ieșit pe geam. Din ce am înțeles, majoritatea sunt ok (n.r. ceilalți jucători). Un singur băiat cred că are o fractură la picior”, a declarat un alt fotbalist.

În această dimineață, ISU Argeş a anunţat că „un microbuz a ieşit în afara părţii carosabile în municipiul Câmpulung, judeţul Argeş. Având în vedere numărul persoanelor implicate şi pentru gestionarea eficientă a intervenţiei, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie". Ulterior, s-a comunicat că un număr de 11 echipaje de pompieri, alături de şase echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ), au intervenit pentru gestionarea accidentului. „În urma evenimentului, la faţa locului, au fost identificate 14 victime, adulţi şi copii. Având în vedere numărul persoanelor implicate şi necesitatea unei gestionări eficiente a intervenţiei, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie. La sosirea forţelor de operative, în interiorul vehiculului au fost identificate două persoane încarcerate, dintre care una în stare de inconştienţă”, a precizat sursa citată.

Potrivit poliţiştilor, în coborâre, microbuzul a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu un copac, în afara părţii carosabile. În vehicul erau 14 persoane. Pompierii au acţionat de urgenţă pentru extragerea victimelor, acestea fiind predate echipajelor medicale. Persoana inconştientă nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.

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