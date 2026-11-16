Cazul morții lui Jeffrey Epstein revine în atenția publică după ce un expert criminalist a prezentat o nouă analiză a raportului de autopsie, susținând că leziunile descoperite pe corpul finanțistului american ar putea indica o strangulare criminală, nu o sinucidere.

Camera de închisoare unde a murit Epstein Foto: X

Dr. Michael Freeman, specialist în medicină legală, afirmă că a petrecut aproximativ un an analizând documentele autopsiei lui Epstein, primite de la fratele acestuia. În urma examinării, expertul a ajuns la concluzia că anumite leziuni nu ar putea fi explicate, în opinia sa, printr-o spânzurare suicidară, scrie The New York Post.

Freeman și-a prezentat concluziile luni, în cadrul unui eveniment organizat la Middle Temple, o prestigioasă societate juridică din Londra. Potrivit relatărilor publicate de The New York Times, acesta a evidențiat mai multe leziuni care, în interpretarea sa, ridică suspiciuni cu privire la circumstanțele morții.

Printre acestea se numără posibile urme de unghii deasupra șanțului de ligatură, o vânătaie la baza gâtului și o leziune profundă, recentă, cu sângerare, la nivelul mușchiului umărului stâng. Expertul consideră că aceste constatări ar putea indica existența unei lupte și ar fi mai compatibile cu o strangulare homicidă.

Dr. Michael Freeman este cunoscut și pentru mărturia sa în procesul fostului polițist Derek Chauvin, condamnat pentru uciderea lui George Floyd.

Autoritățile nu și-au schimbat verdictul

În ciuda noilor afirmații, Biroul medicului legist din New York își menține concluzia oficială din 2019, potrivit căreia Jeffrey Epstein s-a sinucis prin spânzurare în celula sa din centrul federal de detenție din Manhattan.

Moartea acestuia a alimentat numeroase teorii ale conspirației, potrivit cărora ar fi fost ucis pentru a împiedica dezvăluirea unor informații compromițătoare despre persoane influente cu care ar fi avut legături.

Epstein fusese arestat pentru trafic sexual și risca o condamnare îndelungată. De-a lungul timpului, mai multe investigații oficiale au analizat circumstanțele morții sale, fără să identifice dovezi care să demonstreze implicarea unei alte persoane.

De asemenea, concluziile prezentate de Freeman nu au obținut până în prezent validarea publicațiilor științifice de specialitate evaluate de experți independenți.

Astfel, în timp ce noile afirmații readuc în discuție unul dintre cele mai controversate cazuri din ultimii ani, verdictul oficial privind moartea lui Jeffrey Epstein rămâne sinuciderea.