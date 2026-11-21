Gianni De Gennaro, fostul șef al Poliției italiene, a murit la vârsta de 78 de ani, după ce s-ar fi sinucis la locuința sa din Toscana. Acesta fusese inclus recent într-o anchetă privind presupuse încercări de obstrucționare a investigațiilor referitoare la asasinarea magistratului antimafia Paolo Borsellino, ucis în 1992, într-un atentat cu mașină-capcană la Palermo. De Gennaro respinsese acuzațiile care i se aduceau.

Gianni De Gennaro, fostul șef al Poliției italiene. Foto: x/@ultimoranet

Fostul oficial a condus Poliția italiană în perioada 2000-2007 și fusese introdus, cu mai puțin de o săptămână înainte de moarte, într-o anchetă coordonată de procurorii din Caltanissetta, Sicilia, potrivit News.ro.

Investigația vizează presupuse acțiuni prin care ar fi fost împiedicată aflarea adevărului despre atentatul în care și-au pierdut viața Paolo Borsellino și cinci membri ai escortei sale.

Procurorii solicitaseră plasarea lui Gianni De Gennaro în arest la domiciliu, însă un judecător a respins cererea. Decizia a fost contestată de anchetatori, iar o hotărâre era așteptată în următoarele săptămâni.

Fostul șef al Poliției italiene a negat acuzațiile. Avocatul său, Francesco Bertorotta, a declarat pentru publicația La Repubblica că acesta fusese profund afectat de anchetă și de acuzațiile pe care le considera nedrepte și defăimătoare.

Potrivit presei italiene, De Gennaro a fost găsit mort la reședința sa de la țară, din Toscana. Rudele au alertat autoritățile după ce nu au mai reușit să ia legătura cu el.

Asasinarea lui Paolo Borsellino rămâne unul dintre cele mai controversate episoade din istoria recentă a Italiei. Cu mai puțin de două luni înaintea atentatului de la Palermo, mafia siciliană îl ucisese pe magistratul Giovanni Falcone, apropiat și colaborator al lui De Gennaro.

Investigațiile desfășurate ulterior au dus la condamnarea unor persoane care au fost declarate ulterior nevinovate și au scos la iveală suspiciuni privind obținerea unor mărturisiri false.

Familia lui Borsellino a cerut în repetate rânduri clarificarea circumstanțelor în care a fost instrumentată ancheta. După moartea fostului șef al Poliției, Manfredi Borsellino, fiul magistratului asasinat, a declarat că „o altă parte a adevărului ar putea să fi dispărut odată cu el”.

Reacții în clasa politică italiană după moartea fostului șef al Poliției

Dispariția lui Gianni De Gennaro a provocat reacții în rândul clasei politice italiene. Premierul Giorgia Meloni a transmis condoleanțe, în timp ce mai mulți aliați ai acesteia au criticat presiunea mediatică la care fusese supus fostul oficial.

Vicepremierul Antonio Tajani a atras atenția asupra importanței respectării procedurilor judiciare și a prezumției de nevinovăție.

„Într-o ţară liberă, democratică şi civilizată, justiţia se înfăptuieşte în sălile de judecată, nu în afara lor”, a declarat acesta.

Supranumit „Rechinul”, De Gennaro a avut o carieră îndelungată în structurile de securitate ale Italiei. A colaborat îndeaproape cu Giovanni Falcone în anchetele împotriva organizației mafiote Cosa Nostra și a contribuit la extrădarea din Brazilia a lui Tommaso Buscetta, unul dintre cei mai cunoscuți colaboratori ai justiției italiene.

Ulterior, a condus Direcția de Investigații Antimafia și structura de coordonare a serviciilor de informații din Italia.

Cariera sa a fost marcată și de controversele legate de intervenția forțelor de ordine în timpul summitului G8 de la Genova, din 2001, când confruntările dintre polițiști și manifestanții antiglobalizare au degenerat în violențe. De Gennaro a negat acuzațiile formulate împotriva sa și a fost achitat definitiv într-un dosar conex.

În 2013, a fost numit președinte al grupului aerospațial și de apărare Finmeccanica, companie controlată de statul italian și redenumită ulterior Leonardo. A ocupat această funcție până în 2020.