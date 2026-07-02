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Video Cerere în căsătorie pe antena Empire State Building. Un cuplu de acrobați ruși a fost încătușat imediat după coborâre

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Un cuplu a urcat ilegal până în vârful clădirii Empire State Building din New York, unde a desfășurat un banner cu un mesaj despre iubire, iar apoi bărbatul și-a cerut partenera în căsătorie. Cei doi au fost arestați imediat după coborâre și sunt acuzați de mai multe infracțiuni.

Un cuplu a urcat ilegal până în vârful clădirii Empire State Building. FOTO: Instagram/angela_nikola
Un cuplu a urcat ilegal până în vârful clădirii Empire State Building. FOTO: Instagram/angela_nikola

Incidentul s-a petrecut miercuri, în jurul prânzului, când Ivan Kuznetsov, în vârstă de 32 de ani, și Angelina Nikolau, de 33 de ani, au ajuns în vârful turnului de transmisie al celebrei clădiri, fără să poarte echipament de siguranță. Potrivit autorităților, cei doi au desfășurat un banner negru pe care era inscripționat mesajul: „When the power of love beats the love of power the world knows peace” („Când puterea iubirii va învinge iubirea de putere, lumea va cunoaște pacea”), citat atribuit lui Jimi Hendrix.

Anchetatorii cred că aceștia au pătruns printr-o trapă de la etajul 103 al clădirii, o zonă închisă publicului și folosită pentru lucrări de mentenanță. De acolo au urcat până în vârful antenei de radio și televiziune a clădirii, aflată la aproximativ 443 de metri înălțime, relatează CBS News.

În timp ce se aflau la înălțime, cei doi au postat imagini și mesaje pe rețelele de socializare. După ce au început coborârea, bărbatul s-a așezat într-un genunchi pe una dintre platformele turnului și a cerut-o în căsătorie pe partenera sa. Aceasta a acceptat, iar cei doi s-au îmbrățișat și s-au sărutat înainte de a fi reținuți de polițiști.

Un cuplu a escaladat ilegal Empire State Building pentru o cerere în căsătorie. FOTO: Instagram/angela_nikolau
Imaginea 1/4: Un cuplu a escaladat ilegal Empire State Building pentru o cerere în căsătorie. FOTO: Instagram/angela_nikolau
Un cuplu a escaladat ilegal Empire State Building pentru o cerere în căsătorie. FOTO: Instagram/angela_nikolau
Un cuplu a escaladat ilegal Empire State Building pentru o cerere în căsătorie. FOTO: Instagram/angela_nikolau
Un cuplu a escaladat ilegal Empire State Building pentru o cerere în căsătorie. FOTO: Instagram/angela_nikolau
Un cuplu a escaladat ilegal Empire State Building pentru o cerere în căsătorie. FOTO: Instagram/angela_nikolau

La intervenție au participat echipaje ale poliției din New York și unitatea specială de intervenție. Străzile din jurul clădirii au fost închise temporar, iar platforma de observare a fost evacuată. Nicio persoană nu a fost rănită.

Ivan Kuznetsov și Angelina Nikolau, care locuiesc în East Orange, New Jersey, sunt cunoscuți pentru astfel de cascadorii, având un istoric lung de escaladare a clădirilor înalte fără corzi sau alte sisteme de siguranță.

Cei doi sunt acuzați de spargere, punerea în pericol a altor persoane, distrugere, deținerea de unelte pentru efracție, pătrundere ilegală, modificarea neautorizată a proprietății și tulburarea ordinii publice.

Sursa video: Facebook/Lisa Baker

Reprezentanții Empire State Building au transmis că incidentul a fost soluționat în colaborare cu poliția și au subliniat că, în niciun moment, vizitatorii sau chiriașii clădirii nu au fost în pericol. Totodată, aceștia au amintit că celebra clădire oferă în mod oficial posibilitatea organizării cererilor în căsătorie pe platforma de observare, fără a pune viața nimănui în pericol.

Specialiștii au atras atenția că escaladarea turnului este extrem de riscantă, din cauza echipamentelor electrice și a antenelor de transmisie amplasate în vârf, dar și a efortului fizic necesar unei astfel de ascensiuni. Potrivit autorităților, în momentul incidentului, antena de transmisie a fost oprită temporar pentru a elimina riscul expunerii la unde radio.

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