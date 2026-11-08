Marina Almășan, surprinsă de iubitul ei cu o cerere în căsătorie. Ce dar special i-a oferit

La un an, de când formează un cuplu, Marina Almășan a fost surprinsă de Sorin Mărcuș, iubitul ei, cu un dar de suflet.

Foto: Facebook/Marina Almășan

Vedeta TVR 2 a povestit pentru Click! la superlativ despre relația lor, iar Sorin Mărcuș a dezvăluit povestea inelului oferit Marinei, o bijuterie superbă, care i-a aparținut mamei lui.

Marina Almășan are numai cuvinte de laudă la adresa lui Sorin Mărcuș, bărbatul care a convins-o să creadă din nou în dragoste, după decepțiile amoroase din trecut:

„Sorin este o surpriză pentru mine, îl știam un personaj monden, prieten cu toate vedetele României, obișnuit cu partea însorită a vieții, un bărbat care știe să extragă din aceasta doar lucrurile «glamour»: călătorii, petreceri, întâlniri cu prietenii, plus alte «provocări», pe care tocilara din mine le-a considerat mai mereu că fiind ușor «superficiale».

Dar așa suntem noi, oamenii: ne-am obișnuit să punem etichete înainte de a cunoaște în mod direct persoana respectivă”, spunea ea, exclusiv pentru Click!

L-a și caracterizat pe omul drag, alături de care locuiește:

„Când Sorin s-a deschis în fața mea, asumându-și trecutul «spectaculos», am avut răbdarea să-l cercetez în amănunt (să nu uitam că la origini sunt cercetător științific!

Am avut o revelație : am descoperit un om de o sensibilitate aparte, de o empatie rară, în zilele noastre, de o blândețe greu de ghicit în spatele bărbatului «dur», cum le-ar putea poate părea unora.

În rest, e cel de la vedere: vesel, solar, elegant, monden, ușor cu capul în nori, cât să-mi dea mie ocazia de a-l organizat”, mai menționează Marina Almășan.

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