Un discurs de final de mandat în Parlamentul statului australian New South Wales s-a transformat într-o cerere în căsătorie emoționantă. Jordan Lane a folosit ultima întrebare din intervenția sa pentru a-și cere iubita, Natalie Hissey, cu care are o relație de peste 10 ani, să îi devină soție. Momentul a fost surprins în imagini.

Momentul în care un parlamentar australian și-a cerut iubita în căsătorie. Foto: Captură Video / Instagram

Cererea în căsătorie a avut loc joi, 19 noiembrie, în timpul discursului prin care Jordan Lane, parlamentar care reprezintă circumscripția Ryde din Sydney, își încheia activitatea în Legislativul din New South Wales, Australia.

Înainte de a face surpriza, acesta a vorbit despre povestea sa de dragoste cu Natalie Hissey, pe care a descris-o drept o relație „împotriva tuturor șanselor”, cei doi fiind „aduși împreună de întâmplare”.

„Tu ești sursa a tot ceea ce este bun și adevărat”, i-a spus Lane partenerei sale, înainte de a transforma finalul discursului într-o cerere în căsătorie.

Parlamentarul a întrebat-o dacă vrea să îi devină soție, spre surprinderea celor prezenți. După ce Natalie a acceptat, Lane a mers în galeria vizitatorilor, unde a îngenuncheat și și-a îmbrățișat logodnica.

Natalie Hissey a declarat ulterior pentru ABC Sydney că nu știa că partenerul său urma să o ceară în căsătorie și a descris momentul drept unul „foarte semnificativ”.

Nici președintele ședinței nu a rămas indiferent la gestul parlamentarului. După ce a aflat că Natalie a spus „da”, acesta a glumit că actualul Legislativ va rămâne în istorie drept „Parlamentul iubirii”.

Imaginile surprind momentul în care intervenția oficială se încheie cu o cerere în căsătorie, iar parlamentarul își părăsește locul din sală pentru a-și îmbrățișa viitoarea soție.