Cerere în căsătorie cu peripeții. O tânără era să leșine când mașina lor a fost oprită de polițiști VIDEO

Un tânăr din Baia Mare și-a cerut iubita în căsătorie într-un mod absolut emoționant, la limita șocului. Ca în scenariul unui film, ei au fost urmăriți de Poliție deoarece el nu a oprit la semnalele oamenilor legii.

Mădălin este un tânăr din Baia Mare care a vrut să fie original, astfel că și-a cerut iubita în căsătorie într-un mod absolut inedit. Tânăra, fără să știe, a ajuns în mijlocul unui scenariu pus la cale de iubitul ei, cu ajutorul Poliției.

Conform scenariului, Mădălin nu a oprit la semnalul polițiștilor, după care a urmat o cursă prin oraș cu poliția pe urmele lor. Tras pe dreapta la un moment dat, polițiștii i-au percheziționat pe amândoi, sub bănuiala că ar avea substanțe interzise în mașină și chiar că el era suspect de un furt.

Abia la final, când deja Noemi, iubita lui Mădălin, era aproape de leșin, Mădălin a scos din portbagajul mașinii un buchet de flori și a îngenunchiat în fața iubitei sale punându-i marea întrebare.

A vrut să o impresioneze

Totul s-a terminat cu bine când iubita lui a răspuns „Da”, la cererea în căsătorie, în aplauzele celor prezenți. Tinerei încă îi tremurau mâinile când iubitul ei i-a pus inelul pe deget. „Să ştii că te iubesc mult şi o să fim toată viaţa împreună! Nu plânge!”, i-a spus Mădălin iubitei sale oferindu-i inelul de logodnă.

Cei doi tineri s-au cunoscut în urmă cu trei ani, iar Noemi aștepta momentul în care să fie cerută în căsătorie, însă nu s-a așteptat la un astfel de moment. „Am fost puţin şocată, ce-i drept, că, na, de maşina asta nu am auzit să fie în neregulă sau mai ales să fie substanţe interzise, nu. Niciodată la noi!”, a spus Noemi.

Mădălin a explicat că a vrut să o impresioneze pe iubita lui cu un gest deosebit. „În primul rând m-am gândit să fac ceva diferit, s-o impresionez. Ţinând cont că toată viaţa o să fiu lângă ea. În momentul în care mi-am pierdut tatăl, Dumnezeu mi-a adus-o pe ea în viaţa mea şi am vrut s-o impresionez”, a spus el.

„Ne dorim ca această zi să rămână memorabilă şi să fie un eveniment unic. Noi, poliţiştii, le dorim casă întemeiată pe iubire, preţuire şi respect”, a spus Florina Meteș, purtătorea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș.

Mădălin și Noemi au făcut deja primele invitații la nuntă, cei poftiți fiind polițiștii care l-au ajutat să regizeze momentul.