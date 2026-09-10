Un sportiv din Bacău în vârstă de 17 ani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a snopit în bătaie un tânăr.

Și-au împărțit pumni și pe ring, și în afară Foto: Captură Observator

Un tânăr sportiv din Baău, boxer, în vîârstă de 17 ani, a vrut să le arate prietenilor lui că poate să îl bată pe un bărbat de 25 ani.

Incidentul a avut loc în faţa unui supermarket din Bacău, iar o cameră de supraveghere a surprins momentul în care sportivul își atacă victima cu pumnii, iar după ce aceasta s-a prăbuşit a continuat să dea şi cu piciorul.

Angajaţii supermarketului au sunat de urgență la 112 când au găsit victima inconştientă. Băiatul de 17 ani este sportiv profesionist, legitimat ca boxer la CSM Bacău, însă de trei luni nu a mai dat pe la club.

„Nu știu nimic. Nu e în cantonament, nu e în pregătire. El nu mai vine de 3 luni la club, nu avem legătură cu el", a declarat antrenorul Relu Auraș pentru Ziarul de Bacău.

După ce a văzut imaginile surprinse de camera de supraveghere, antrenorul s-a declarat revoltat de comportamentul atribuit fostului său sportiv și a precizat că nu intenționează să îl mai primească la antrenamente: „Eu la box nu-l mai primesc!".

În august 2025, un alt boxer pregătit de Relu Auraş a fost acuzat că ar fi agresat un adolescent de 16 ani în fața unei săli de jocuri din Bacău.

Bărbatul lovit a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale.