Un campion național de lupte, reținut după ce a bătut crunt un bărbat într-un club de noapte

Igor Botez, campion național de lupte, a snopit în bătaie un bărbat, într-un club de noapte din Bacău, și a fost reținut 24 de ore.

Violențele în care sunt implicați sportivi se țin lanț la Bacău. Igor Andrei Botez, practicant de lupte greco-romane, cunoscut pentru participări la concursuri naționale și internaționale, a bătut crunt un bărbat de 36 de ani, în urma unei încăierări într-un club de noapte din Bacău.

Bărbatul a depus plângere la Poliție, iar în urma cercetărilor, oamenii legii au decis reținerea sa pentru 24 de ore.

”La data de 19 august a.c., polițiștii Biroului Investigații Criminale Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au reținut doi tineri, de 17 și 22 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe. Din cercetări a reieșit că, la data de 27 iulie a.c., cei în cauză, în timp ce se aflau într-un club din comuna Măgura, ar fi agresat un bărbat de 36 de ani, care a avut nevoie de îngrijiri medicale”, potrivit IPJ Bacău.

Potrivit unor surse Adevărul, agresiunea ar avea la baze probleme de ordin financiar . În eveniment ar fi fost implicat și Dan Emanuel-Daniel zis “Manu Bombardieru” - membru al grupului infracțional “Cămătarii”, care a constrâns persoana vătămată să îi remită suma de 20.000 de euro, în scopul dobândirii în mod injust a acestei sume, pretinzând că reprezintă o datorie neachitată de către victima agresiunii.

Zilele trecute, tânărul campion la box Renato Nica a fost reținut de polițiștii băcăuani și băgat în arestul IPJ Bacău, după ce a atacat violent un adolescent, pe care l-a băgat în spital.

Nica este elevul antrenorului Relu Auraș la naționala de box și a fugit din cantonamentul de la Onești, ca să se răfuiască cu victima. Este medaliat cu bronz la categoria 54 kg la Europenele de la Ploiești, din 2023.

Renato l-a bătut îngrozitor pe un tânăr de 16 ani, în fața unei săli de jocuri. Tatăl victimei spune că fiul său obișnuia să frecventeze sala respectivă, deși este minor, iar minorii au interzis în sălile de jocuri.

Victima se numește Bogdan Nasim Sava, sportiv la secția de kickboxing de la CSM Bacău. Tatăl băiatului a postat pe profilul său de pe Facebook o filmare de pe o cameră de supraveghere, plasată în fața unei săli de jocuri din Bacău, imagini în care se vede derularea evenimentelor.