Unitatea 840, structura secretă prin care Iranul ar folosi bande criminale pentru atacuri în Europa

Speculațiile privind implicarea Iranului în presupusul complot cu bombe împotriva bazei RAF Fairford din Gloucestershire cresc, în timp ce poliția antiteroristă britanică investighează o posibilă legătură cu regimul de la Teheran. Dacă se va dovedi o conexiune iraniană, atenția se va îndrepta probabil spre Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și, în special, spre ramura sa de elită pentru operațiuni externe, Forța Quds, responsabilă de acțiuni clandestine în afara țării.

Esmail Qaani, comandantul Forței Quds/FOTO:IRNA

Forța Quds este tot mai des analizată din cauza acuzațiilor că regimul folosește rețele criminale și organizații aliate pentru a organiza operațiuni pe teritoriul altor state.

Cine este „comandantul din umbră"

IRGC a fost înființat după Revoluția Islamică din 1979, cu misiunea de a proteja Republica Islamică și sistemul ei revoluționar. De-a lungul anilor, a devenit una dintre cele mai puternice instituții militare și de securitate ale regimului, iar Forța Quds răspunde de operațiunile din afara granițelor.

Forța este condusă de Esmail Qaani, supranumit „comandantul din umbră", care a preluat funcția în ianuarie 2020, după ce SUA l-au ucis pe predecesorul său, Qassem Soleimani, într-un atac cu dronă la Bagdad. Qaani conduce o organizație care construiește, finanțează, înarmează și coordonează rețeaua de grupări armate aliate ale Iranului din Orientul Mijlociu. Activitățile Forței s-au extins însă mult dincolo de regiune.

Sute de comploturi în ultimele decenii

În ultimii ani, serviciile de securitate europene au descoperit comploturi iraniene care au vizat asasinate, răpiri și atacuri împotriva disidenților, a țintelor evreiești și a opozanților regimului. Potrivit cercetătorilor care urmăresc operațiunile externe ale Iranului, din 1979 au fost identificate 218 comploturi în lume, aproximativ jumătate în Europa.

Ritmul lor a crescut în ultimii ani. Directorul general al MI5, Ken McCallum, a spus în octombrie 2025 că agenția sa a urmărit, într-un singur an, peste douăzeci de comploturi potențial letale legate de Iran.

Infractori folosiți ca intermediari

Una dintre cele mai îngrijorătoare caracteristici ale acestor operațiuni este folosirea unor infractori obișnuiți și a unor membri ai unor bande drept intermediari. Un exemplu notoriu este Ramin Yektaparast, lider al unei bande germano-iraniene și fost membru al grupării de motociclisți Hells Angels, recrutat de Forța Quds pentru o serie de acțiuni împotriva unor ținte evreiești din Germania.

Yektaparast este suspectat că a ajutat la organizarea unor atacuri asupra sinagogilor din Essen și Bochum, în noiembrie 2022, când, potrivit unor informații, au fost trase focuri de armă și a fost aruncat un cocteil Molotov. Serviciile occidentale de informații l-au interogat ulterior despre presupusa lui relație cu regimul. Potrivit surselor, în timpul interogatoriului el ar fi oferit informații despre ofițerii iranieni care îl coordonau și despre ținta vizată, iar acestea au ajutat la dejucarea altor comploturi teroriste în Europa.

Yektaparast fugise în Iran înainte de a fi judecat în Germania pentru uciderea și dezmembrarea unui alt motociclist, în 2014. Ulterior, ar fi fost asasinat la Teheran de Mossad, serviciul de informații al Israelului. Surse din serviciile de informații spun că el fusese recrutat de Forța Quds pentru reputația sa de lider violent, cu o rețea extinsă de contacte în Europa. Iranienii i-ar fi apreciat disponibilitatea de a executa orice atac i s-ar fi cerut.

Unitatea 840 și „rețeaua germană"

Yektaparast a fost apoi transferat la Unitatea 840 a Forței Quds, o structură secretă descrisă de surse din serviciile de informații drept unitatea de „export de teroare" a regimului. Dezertori iranieni și surse occidentale afirmă că unitatea folosește o rețea de intermediari criminali în Europa. Potrivit acestor surse, o așa-numită „rețea germană" a fost construită în jurul mai multor celule de asasini care vizau disidenți iranieni și personalități ale comunității evreiești.

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Una dintre operațiunile atribuite rețelei l-ar fi vizat pe muzicianul disident Shahin Najafi, în timpul unui concert la Hanovra, în septembrie 2023. Planul ar fi fost programat să coincidă cu aniversarea protestelor „Femeie, viață, libertate" din Iran, dar a fost dejucat înainte de atac.

Autoritățile germane au arestat și persoane acuzate că au fost recrutate prin rețele criminale legate de Iran, printre care un cetățean danez acuzat că a supravegheat Societatea Germano-Israeliană și locuința unei figuri importante din comunitatea evreiască din Germania. Autoritățile suedeze au dezvăluit separat presupuse eforturi ale Iranului de a folosi bande criminale pentru a amenința ținte evreiești, israeliene și din opoziție, iar autoritățile olandeze au atribuit Teheranului uciderea unor disidenți iranieni.

În iulie 2025, Franța, Marea Britanie, SUA, Germania și alte guverne au condamnat împreună ceea ce au descris drept represiune transnațională practicată de Iran, inclusiv tentative de asasinat, răpiri și intimidări pe teritoriul altor state.

Ținte în SUA

Operațiunile externe ale Iranului au ajuns și peste Atlantic. Un rechizitoriu american din 2022 a acuzat un agent legat de IRGC că a încercat să recruteze un asasin pe teritoriul SUA pentru un plan împotriva fostului consilier pentru securitate națională John Bolton. Fostul secretar de stat Mike Pompeo și fostul oficial al Departamentului de Stat Brian Hook beneficiază, la rândul lor, de măsuri suplimentare de protecție, din cauza a ceea ce autoritățile americane au descris drept amenințări constante din partea Iranului.

În iulie, presa israeliană, citând surse din serviciile de informații care nu au fost numite, a scris că Forța Quds ar fi creat o unitate numită „Mukhtar". Aceasta ar colabora cu rețele de cartel mexicane și cu membri ai diasporei iraniene pentru a-i viza pe președintele Donald Trump și pe alți înalți oficiali americani. Afirmația nu a fost confirmată independent.

Ce s-a întâmplat la Fairford

Istoricul acestor presupuse operațiuni va fi analizat acum de anchetatorii britanici, care încearcă să stabilească cine se află în spatele incidentului de duminică de la RAF Fairford. Trei camionete au fost observate în drum spre baza aeriană, folosită de Forțele Aeriene ale SUA pentru operațiuni împotriva Iranului. Măsurile de securitate de la bază fuseseră întărite în ultimele săptămâni. Baza se află la mai puțin de 1,6 km de centrul satului Whelford, din Cotswolds.

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Potrivit relatărilor, complotul a fost dejucat după ce o fermieră din zonă a observat vehiculele suspecte. Ea ar fi plecat în viteză, ar fi sunat la poliție și ar fi avertizat vecinii într-un grup local de WhatsApp, cerându-le să își încuie ușile. Câteva minute mai târziu, poliția înarmată a ajuns în satul cu circa 100 de locuitori și a arestat cinci bărbați. Fotografii și imagini de la fața locului îi arată pe suspecți, tineri și fără cămăși, așezați pe jos, cu mâinile încătușate la spate.

Avertismentele Teheranului

În iulie, Gărzile Revoluționare au avertizat că orice bază folosită în atacuri aeriene împotriva Republicii Islamice este o țintă legitimă. Ambasadorul Iranului, Seyed Ali Mousavi, a spus anterior că permisiunea acordată bombardierelor americane să decoleze de la RAF Fairford este „o chestiune importantă pentru autoapărarea noastră".

Președintele Donald Trump a salutat duminică seara, la aterizarea la Washington, cooperarea dintre SUA și Marea Britanie în dejucarea atacului și a susținut că grupul era cunoscut poliției și că „voia să provoace daune mari" forțelor americane. Întrebat dacă SUA știau despre atac, el a răspuns: „Știm totul despre ei. Veți auzi curând despre asta. I-am prins." Mai devreme, în aceeași zi, el spusese: „A fost fantastic. Lucrând cu Marea Britanie, a fost o treabă extraordinară. Îi aveam sub investigație. Voiau să provoace daune mari fortului nostru, iar colaborarea cu britanicii a mers foarte bine. Poate a fost Scotland Yard, nu știu. Am lucrat cu mulți dintre ei. Îi urmăream de mult timp și i-am prins. Mulțumesc."

Cei cinci bărbați arestați se află în custodie și, în baza legilor antiteroriste britanice, pot fi interogați timp de 14 zile.