Accident rutier grav pe A1, în apropiere de Săliște. Patru persoane, inclusiv doi copii, au ajuns la spital

Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă, 15 august, pe autostrada A1, la kilometrul 272, pe sensul Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Săliște. Un autoturism a intrat în coliziune cu remorca unui TIR, iar patru persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Conform primelor cercetări ale polițiștilor rutieri din cadrul IPJ Sibiu, un bărbat de 42 de ani, cetățean străin, care conducea autoturismul pe A1, a intrat în coliziune cu remorca ansamblului TIR care circula în fața sa. Camionul era condus de un bărbat de 31 de ani, din județul Dâmbovița.

La locul accidentului au intervenit trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

O femeie a fost descarcerată

La sosirea salvatorilor, o femeie aflată în autoturism a avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. Aceasta a fost scoasă din mașină conștientă și cooperantă.

În urma evaluării medicale, patru persoane au fost transportate la spital: o femeie cu multiple traumatisme, un bărbat cu traumatism cranian și toracic, un copil în vârstă de 6 ani cu traumatism cranian și un copil de 2 ani, fără semne vizibile de traumă, dar care a suferit un atac de panică.

Șoferul autocamionului, un bărbat de 31 de ani, a refuzat transportul la spital, potrivit reprezentanților ISU Sibiu.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.