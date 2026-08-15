 Accident rutier grav pe A1, în apropiere de Săliște. Patru persoane, inclusiv doi copii, au ajuns la spital | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 15 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Accident rutier grav pe A1, în apropiere de Săliște. Patru persoane, inclusiv doi copii, au ajuns la spital

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă, 15 august, pe autostrada A1, la kilometrul 272, pe sensul Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Săliște. Un autoturism a intrat în coliziune cu remorca unui TIR, iar patru persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Un accident rutier grav s-a produs pe A1. FOTO: ISU Sibiu
Un accident rutier grav s-a produs pe A1. FOTO: ISU Sibiu

Conform primelor cercetări ale polițiștilor rutieri din cadrul IPJ Sibiu, un bărbat de 42 de ani, cetățean străin, care conducea autoturismul pe A1, a intrat în coliziune cu remorca ansamblului TIR care circula în fața sa. Camionul era condus de un bărbat de 31 de ani, din județul Dâmbovița.

La locul accidentului au intervenit trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

O femeie a fost descarcerată

La sosirea salvatorilor, o femeie aflată în autoturism a avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. Aceasta a fost scoasă din mașină conștientă și cooperantă.

În urma evaluării medicale, patru persoane au fost transportate la spital: o femeie cu multiple traumatisme, un bărbat cu traumatism cranian și toracic, un copil în vârstă de 6 ani cu traumatism cranian și un copil de 2 ani, fără semne vizibile de traumă, dar care a suferit un atac de panică.

Șoferul autocamionului, un bărbat de 31 de ani, a refuzat transportul la spital, potrivit reprezentanților ISU Sibiu.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
digi24.ro
image
Fost primar al Iașiului, prins în Italia după ce a fost condamnat la peste 19 ani de închisoare pentru viol, adus în țară
stirileprotv.ro
image
Șoferul care a provocat accidentul mortal din Brașov are afaceri de milioane cu statul. Firma lui a prins zeci de contracte publice, inclusiv cu unități militare
gandul.ro
image
Prea mult STRES? De ce ai nevoie de o pauză chiar azi
mediafax.ro
image
U Craiova, totul pentru Europa! Decizia luată de Mihai Rotaru pentru meciul cu Oțelul care-l costă o avere. Exclusiv
fanatik.ro
image
Nicuşor Dan a absentat din nou de la Ziua Marinei de la Constanța. Bolojan, huiduit!
libertatea.ro
image
Premierul Peter Magyar suspectează Rusia că a sabotat „acordul secolului”. „Niște depozite și două gropi mari de beton”
digi24.ro
image
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși: „Abia mai merg!”.Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
gsp.ro
image
După mai bine de 4 ani de război, Aryna Sabalenka a găsit soluția. Cum i-a numit pe ucraineni
digisport.ro
image
Vacanța de vară se mută în toamnă. Cât costă un concediu în septembrie
click.ro
image
Ce sunt „pietrele foametei” care au ieșit la suprafață din râurile secate și de ce scrie pe ele „dacă mă vezi, plângi”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
O familie cu un copil a pierit într-un accident în Mureș. Mașina le-a devenit sicriu: "S-au grăbit spre final"
observatornews.ro
image
650 lei amendă pentru toți pietonii din România care fac acest lucru în timp ce traversează strada, pe zebră. Mulți consideră că este un gest normal, dar legea spune altceva
cancan.ro
image
Suma uriașă reținută drept CASS pensionarilor cu pensia între 4.000 și 5.000 lei. Cum ar putea recupera banii?
newsweek.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
prosport.ro
image
Merită panourile fotovoltaice dacă ai o factură de numai 150 de lei? De la ce consum începe să fie atractivă investiția
playtech.ro
image
Gigi Becali a reacționat după ce Victor Angelescu a vorbit despre arbitrajele FCSB. „Bă, vă bag pe toți în sac!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Românii care au salvat toată țara după criza generată de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Lecția pe care trebuie să o învețe decidenții
ziare.com
image
Ce simbolizează cele 3 cuvinte scrise de marele David Popovici în franceză, după de a stabilit un record ISTORIC la Paris
digisport.ro
image
Vinete la grătar cu sos de pătrunjel
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O nouă BOMBĂ despre pensionarul SRI și ANNA. Blestemul amantei a funcționat...
romaniatv.net
image
Se spune sau nu „La mulți ani!” astăzi, de Sfânta Maria? Diferența dintre Sf. Maria Mare și Mică
mediaflux.ro
image
Anamaria a aflat decizia: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari. A făcut show în sala de judecată
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Radu Andrei Tudor, despre relația cu fiul său: „Avem micile noastre complicități..."
click.ro
image
Tradiții și superstiții de Adormirea Maicii Domnului. Ce nu trebuie să faci pe 15 august
click.ro
image
Cât a plătit un român pentru 4 nopți în Costinești, lângă Nibiru. Detaliul care a atras atenția internauților
click.ro
Regina lui George al IV lea, Caroline, anterioara Prințesă Caroline Amelia Elisabeta, 1768 1821, fiica lui Carol, Duce de Brunswick Wolfenbüttel, Profimedia 1016677220 jpg
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian
okmagazine.ro
Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe foto Profimedia jpg
„Știa să-și folosească limba...” Aventura de-o noapte a celor mai mari sex simboluri a dat foc Vechiului Hollywood
okmagazine.ro
carciuma mandravala berceni jpg
Povestea unui cartier bucureștean – Berceni: un sat, un amor, o armată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Laura Cosoi, imagini emoționante la aproape două săptămâni după naștere. Cum a fost surprins soțul ei
image
Radu Andrei Tudor, despre relația cu fiul său: „Avem micile noastre complicități..."

OK! Magazine

image
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian