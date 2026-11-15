 O tânără de 18 ani a murit după o urmărire în trafic. La volan era un adolescent de 17 ani fără permis | adevarul.ro
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Video O tânără de 18 ani a murit după o urmărire în trafic. La volan era un adolescent de 17 ani fără permis

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Sursa: Facebook / INFO TRAFIC Timisoara

O tânără de 18 ani a murit în urma unui accident produs sâmbătă seara, în localitatea Giroc, județul Timiș. Mașina în care se afla, condusă de un adolescent de 17 ani fără permis, s-a răsturnat după ce acesta nu a oprit la semnalele polițiștilor.

Accidentul s-a produs în jurul orei 19:10, pe strada Trandafirilor, la intersecția cu strada Cerbului. Potrivit primelor verificări, adolescentul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar autoturismul a ieșit de pe carosabil, s-a răsturnat și s-a oprit într-un cap de pod, relatează presa locală.

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Foto: Facebook / INFO TRAFIC Timisoara

În urma impactului, atât șoferul, cât și pasagera de 18 ani au fost răniți și transportați la spital. Ulterior, polițiștii au anunțat decesul tinerei.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, adolescentul se afla inițial cu mașina oprită în afara carosabilului, pe DC 318, în Giroc. Când a observat echipajul de poliție, acesta ar fi pornit autoturismul și și-ar fi continuat deplasarea, fără să oprească la semnalele acustice și luminoase ale agenților.

Tânărul a fost urmărit pe DC 318 și apoi pe strada Trandafirilor, pe o distanță de aproximativ 800 de metri, până în momentul producerii accidentului.

A luat mașina fără acordul proprietarei

Verificările au arătat că adolescentul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În plus, autoturismul ar fi fost luat fără știrea proprietarei, o tânără de 19 ani.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Inițial, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis și furt în scop de folosință. După moartea pasagerei, cercetările au fost extinse și pentru infracțiunea de ucidere din culpă.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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