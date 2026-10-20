 A lovit-o cu mașina, apoi a dat înapoi și a izbit-o din nou. O deputată australiană și-a pierdut un picior. Albanese: „A fost un act deliberat” | adevarul.ro
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A lovit-o cu mașina, apoi a dat înapoi și a izbit-o din nou. O deputată australiană și-a pierdut un picior. Albanese: „A fost un act deliberat”

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Helen Haines, o femeie din parlamentul Australiei, a suferit amputarea unui picior după ce a fost lovită intenționat de un bărbat care ar fi dat apoi cu mașina în marșarier pentru a o izbi a doua oară. Femeia se află în stare critică, iar cazul este anchetat de autoritățile antiteroriste și de alte instituții.

Helen Haines a fost aleasă în Parlamentul Australiei în 2019.
Helen Haines a fost aleasă în Parlamentul Australiei în 2019. Foto: Facebook/ Helen Haines

Incidentul s-a produs luni, în orașul Wangaratta, situat la aproximativ trei ore de Melbourne. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, Helen Haines a fost lovită de un autoturism Toyota Land Cruiser de culoare albă, în timp ce se afla lângă propria mașină, notează Sky News. 

Marți, oficialii au confirmat că parlamentarei i-a fost amputat un picior. Potrivit relatărilor din presa australiană, medicii încearcă să-i salveze și celălalt picior.

Premierul australian: „A fost un act deliberat”

Premierul Australiei, Anthony Albanese, a declarat că primele informații indică faptul că incidentul nu a fost un accident, ci un act intenționat.

„Este clar că a fost vorba despre un act deliberat. Nu a fost un accident, în care cineva pur și simplu a derapat de pe șosea”, a declarat Albanese pentru ABC News.

Potrivit premierului, primele date ale anchetei arată că Haines ar fi fost lovită în timp ce încărca sau descărca obiecte din portbagajul mașinii sale.

„Este un lucru foarte clar: acțiunea a fost îndreptată împotriva lui Helen Haines, cu scopul de a-i face rău”, a mai spus șeful guvernului australian.

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost arestat după incident. Mai multe instituții participă la anchetă, inclusiv structuri specializate în combaterea terorismului.

Comisarul Poliției Federale Australiene, Krissy Barrett, a declarat că, potrivit informațiilor disponibile în acest stadiu, cazul pare să fie unul izolat.

„În acest moment, pare să fie un incident izolat”, a afirmat aceasta.

Un martor susține că șoferul a lovit-o de două ori

Ministrul australian de Interne, Tony Burke, a declarat că martorii au văzut cum presupusul agresor a dat cu mașina în marșarier și a lovit-o din nou pe parlamentară. Intervenția unui trecător ar fi oprit atacul.

Ricky Jeffries, un frizer care a ieșit din salonul său și l-a imobilizat pe presupusul atacator, a povestit cum a reacționat după ce a auzit impactul.

„Am auzit o bubuitură puternică, fără să aud frânele. A fost ceva nebunesc. Am fugit pur și simplu în față, să văd ce se întâmplă”, a relatat acesta.

Martorul a explicat că, la început, nu și-a dat seama cât de gravă era situația.

„Nu am realizat inițial cât de gravă era situația, iar când mi-am dat seama, am făcut pur și simplu tot ce am putut și ce încercau deja să facă și ceilalți”, a adăugat Jeffries.

Anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele atacului și motivul din spatele acestuia.

Helen Haines este parlamentar independent din 2019

Înainte de a intra în politică, Helen Haines a lucrat în domeniul asistenței medicale, ca asistentă medicală și moașă, dar și în mediul academic.

Ea a fost aleasă în Parlamentul Australiei în 2019, ca independentă, reprezentând circumscripția Indi. A obținut noi mandate în urma alegerilor din 2022 și 2025.

Premierul Anthony Albanese a atras atenția și asupra creșterii amenințărilor la adresa politicienilor australieni în ultimii ani, afirmând că a observat o intensificare semnificativă a acestora.

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