Crăciunul interzis: țările în care celebrarea sărbătorii creștine poate aduce sancțiuni drastice

Publicat:

Există mai multe țări în care sărbătorirea Crăciunului este restricționată sau chiar interzisă, din motive religioase sau politice. În aceste state, manifestările publice legate de Crăciun pot atrage sancțiuni severe, de la amenzi și pedepse corporale până la arestări sau închisoare.

În mai multe țări din lume, sărbătorirea Crăciunului este restricționată FOTO: Shutterstock
În mai multe țări din lume, sărbătorirea Crăciunului este restricționată FOTO: Shutterstock

Arabia Saudită: sărbătorile sunt permise doar în privat

În Arabia Saudită, Crăciunul nu este recunoscut oficial, iar simbolurile creștine sunt interzise în spațiul public. Totuși, prințul Mohammed bin Salman a relaxat puțin regulile, permițând creștinilor să sărbătorească în privat, iar magazinele să vândă decorațiuni. Orice manifestare religioasă publică rămâne însă strict interzisă. Creștinii pot sărbători doar în intimitatea locuințelor sau în cadrul comunităților religioase.

Somalia: tradiția islamică primează

În Somalia, autoritățile au interzis în 2015 sărbătorile publice de Crăciun și Revelion, argumentând că aceste evenimente nu sunt compatibile cu identitatea islamică a țării. Petrecerile publice și decorarea spațiilor cu simboluri creștine nu sunt permise, potrivit publicației Pulse.

Afganistan: pedepse drastice pentru cei care încalcă regulile

Crăciunul este interzis și în Afganistan. Cei care nu respectă această interdicție riscă pedepse drastice, incluzând arestări, dispariții sau sancțiuni corporale severe.

Brunei: sărbătorile trebuie ținute secrete

În Brunei, manifestările publice de Crăciun, cum ar fi purtarea pălăriilor de Moș Crăciun sau expunerea decorațiunilor, sunt restricționate și pot atrage sancțiuni. Creștinii pot să sărbătorească Crăciunul în privat, acasă sau în locurile de cult, dar nu au voie să dezvăluie tradițiile altor persoane.

Coreea de Nord: pedepse extreme pentru împodobirea bradului

Coreea de Nord a interzis complet Crăciunul, iar ziua de 24 decembrie este celebrată ca ziua de naștere a bunicii lui Kim Jong-Un. Încălcarea legii poate duce la trimiterea în lagăre de muncă sau alte pedepse extreme.

Il-yong Ju, care a reușit să fugă din Coreea de Nord, a povestit pentru Sky News cum se sărbătorea Crăciunul în țara sa natală:

Acasă la mine, pur și simplu sărbătorim așa ceva. Dar nu știam despre ce era vorba în ziua aceea, pur și simplu, în fiecare 25 decembrie, bunicul ne cerea să facem asta. Bunicul ne-a învățat «hei, nepotele, în celelalte țări, în afară de Coreea de Nord, în fiecare 25 decembrie, fac acest fel de brad și sărbătoresc această zi»”.

Creștinismul fiind suprimat în Coreea de Nord, nimeni nu cunoștea adevăratele origini ale tradiției. Ca urmare, familia lui Ju nu a fost pârâtă autorităților și nu s-a confruntat cu repercusiuni.

„A fost posibil pentru că satul meu era foarte mic… avea doar 30 de gospodării și era foarte izolat de orașul principal”, a explicat Ju.

loading Se încarcă comentariile...
