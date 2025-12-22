Ce putem face de Sărbători în București. Maraton de concerte și colinde la târgurile de Crăciun

Ce putem face de Sărbători în București. Maraton de concerte și colinde la târgurile de Crăciun0
Pentru cei care petrec Crăciunul în Capitală, Bucureștiul oferă numeroase activități festive. Târgurile de sezon rămân deschise până la sfârșitul săptămânii și propun evenimente speciale în preajma sărbătorii. Pe scenele amenajate vor urca colindători, ansambluri folclorice și artiști cunoscuți, iar cei mici se pot bucura de programe dedicate lor.
Programul concertelor de la Târgul de Crăciun București
Pe cea mai mare scenă amplasată în această perioadă în București, cea de la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, vor fi organizate o mulțime de spectacole în săptămâna Crăciunului, pentru toate gusturile.
Luni, 22 decembrie
18:00 – 18:30 Corul de copii „Tronos Junior” al Patriarhiei Române
18:30 – 19:00 Brînduşa Covalciuc Ciobanu
19:00 – 19:30 Grupul de copii „Şcoala Rădăcinilor Străbune” şi Măriuca Verdeş, jud. Maramureş
19:30 – 20:00 Grupul de colindători „Gorjeanca” şi Ion Drăgan
20:00 – 21:00 ADDA
21:00 – 22:00 ANDRA
Marţi, 23 decembrie
18:00 – 18:30 Ansamblul „Urşii din Comăneşti”
18:30 – 19:00 Alexandru Recolciuc
19:00 – 19:30 Ansamblul „Poieniţa” din Poiana Stampei, jud. Suceava
19:30 – 20:15 VASILE ŞEICARU
20:15 – 21:00 DUCU BERTZI
21:00 – 22:00 NARCISA SUCIU BAND
Miercuri, 24 decembrie
19:00 – 19:30 Corul de copii „Maestra”, condus de dirijor Elena Radu
19:30 – 20:00 The Free Tenors
20:00 – 22:00 Concert de Crăciun „SILENT NIGHT” – Orchestra Metropolitană Bucureşti – dirijor Daniel Jinga şi soliştii: Marcel Pavel, Luminiţa Anghel, Andrei Lazăr, Nico, Sanda Ladoşi, Iordache Basalic, Vlad Miriţă.
Joi, 25 decembrie
19:00 – 20:00 OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ cu Fanfara Zece Prăjini
20:00 – 21:00 RALUKA
21:00 – 22:00 DAMIAN & BROTHERS
Vineri, 26 decembrie
18:30 – 19:00 AURELIAN TEMIŞAN & T – Band
19:00 – 20:00 ANDREEA BĂLAN
20:00 – 21:00 DIRECŢIA 5
21:00 – 22:00 HORIA BRENCIU & HB ORCHESTRA
Sâmbătă, 27 decembrie
19:00 – 20:00 ANDREEA BĂNICĂ
20:00 – 21:00 ALINA EREMIA
21:00 – 22:00 LOREDANA
Duminică, 28 decembrie
19:00 – 20:00 3SUD EST
20:00 – 21:00 PROVINCIALII
21:00 – 22:00 BOSQUITO
La târg există și un mini-parc de distracții, care cuprinde, printre altele, o roată uriașă și un carusel venețian. Iar copiii sunt așteptați de spiriduși la Casa lui Moș Crăciun, de luni până miercuri, între orele 12:00 -14:00 și 17:00 - 22:00. Iar de joi până duminică, ajutoarele Moșului îi așteaptă la povești, între orele 12:00 și 20:00. Moșul va fi și el la târg, de pe 22 pe 24 decembrie, între orele 12:00 – 14:00 și 17:00 – 21:00.
Programul concerelor de la Bucharest Opera Christmas Market
Și la târgul de Crăciun organizat în fața Operei Naționale, tot de către Primăria Capitalei, privitorii se vor putea bucura de mai multe concerte, dar și de spectacolul ,,Spărgătorul de nuci", transmis live.
Joi, 25 decembrie
18:00 – 20:00 Opera Christmas Show
20:00 – 21:00 Narcisa Suciu & Band
Vineri, 26 decembrie
18:00 – 19:00 Sorin Zlat Band – „A Jazzy Christmas”
19:00 – 20:00 Ioana Ignat
20:00 – 21:00 Florian Rus
Sâmbătă, 27 de decembrie
18:30 – 21:30 Spărgătorul de Nuci – transmisie live din Sala Mare ONB
Duminică, 28 decembrie
18:00 – 18:30 George Miron & Grupul vocal Acapella
18:30 – 19:00 Ana Maria Munteanu & Arya Band
19:00 – 20:00 MAGNA VOCES – Marcel Pavel, Vlad Miriţă, Iordache Basalic
20:00 – 21:00 Paula Seling
Programul atelierelor pentru copii de la Bucharest Opera Christmas Market
Cei mici vor avea parte de multe activități la târgul de la Operă.
Luni, 22 decembrie
17:00 – 18:00 Prăjiturele soldăței (biscuiți decorați cu glazură)
18:00 – 19:00 Broșe dulci (figurine din fetru în formă de acadele și prăjituri)
19:00 – 20:00 Borcanul cu Crăciun (decorăm borcane cu luminițe și bomboane)
Marți, 23 decembrie
11:00 – 12:00 Tur ghidat Opera Națională București (ONB)
12:30 – 13:30 Tur ghidat ONB
14:00 – 15:00 Tur ghidat ONB
17:00 – 18:00 Prăjiturele soldăței (biscuiți decorați cu glazură)
18:00 – 19:00 Broșe dulci (figurine din fetru în formă de acadele și prăjituri)
19:00 – 20:00 Borcanul cu Crăciun (decorăm borcane cu luminițe și bomboane)
Vineri, 26 decembrie
17:00 – 18:00 Atelier de pictat și colorat mini figurine din lemn
18:00 – 19:00 Tablouri din fetru pe canvas
19:00 – 20:00 Decorațiuni de Crăciun Art & Craft
Sâmbătă, 27 decembrie
17:00 – 18:00 Pictură și decorațiuni pe felii de copac
18:00 – 19:00 Decorațiuni de Crăciun Art & Craft
19:00 – 20:00 Atelier de decoupage festiv pe cutiuțe de lemn
Duminică, 28 decembrie
17:00 – 18:00 Atelier de confecționat coronițe de Crăciun
18:00 – 19:00 Atelier de pictat felinare din borcane
19:00 – 20:00 Atelier de pictat și colorat mini figurine din lemn
Programul concertelor de la West Side Christmas Market
La Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei sunt anunțate două concerte în perioada Crăciunului.
Miercuri, 24 decembrie
19:30 Moonlight Breakfast
Joi, 25 decembrie
19:30 Sorin Zlat Trio
Programul concertelor de la Crăciunul Nordului
Și la târgul organizat la Romexpo, organizatorii au pregătit două seri de concerte.
Luni, 22 decembrie
19:00 Ducu Bertzi
Marți, 23 decembrie
18:30 Taraful lui Ulei
19:30 Kirro & Liviu
20:00 Connect-R
Târgul de la Romexpo va rămâne deschis o perioadă mai îndelungată decât celelalte, până pe 4 ianuarie.