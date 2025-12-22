Ce putem face de Sărbători în București. Maraton de concerte și colinde la târgurile de Crăciun

Pentru cei care petrec Crăciunul în Capitală, Bucureștiul oferă numeroase activități festive. Târgurile de sezon rămân deschise până la sfârșitul săptămânii și propun evenimente speciale în preajma sărbătorii. Pe scenele amenajate vor urca colindători, ansambluri folclorice și artiști cunoscuți, iar cei mici se pot bucura de programe dedicate lor.

Programul concertelor de la Târgul de Crăciun București

Pe cea mai mare scenă amplasată în această perioadă în București, cea de la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, vor fi organizate o mulțime de spectacole în săptămâna Crăciunului, pentru toate gusturile.

Luni, 22 decembrie

18:00 – 18:30 Corul de copii „Tronos Junior” al Patriarhiei Române

18:30 – 19:00 Brînduşa Covalciuc Ciobanu

19:00 – 19:30 Grupul de copii „Şcoala Rădăcinilor Străbune” şi Măriuca Verdeş, jud. Maramureş

19:30 – 20:00 Grupul de colindători „Gorjeanca” şi Ion Drăgan

20:00 – 21:00 ADDA

21:00 – 22:00 ANDRA

Marţi, 23 decembrie

18:00 – 18:30 Ansamblul „Urşii din Comăneşti”

18:30 – 19:00 Alexandru Recolciuc

19:00 – 19:30 Ansamblul „Poieniţa” din Poiana Stampei, jud. Suceava

19:30 – 20:15 VASILE ŞEICARU

20:15 – 21:00 DUCU BERTZI

21:00 – 22:00 NARCISA SUCIU BAND

Miercuri, 24 decembrie

19:00 – 19:30 Corul de copii „Maestra”, condus de dirijor Elena Radu

19:30 – 20:00 The Free Tenors

20:00 – 22:00 Concert de Crăciun „SILENT NIGHT” – Orchestra Metropolitană Bucureşti – dirijor Daniel Jinga şi soliştii: Marcel Pavel, Luminiţa Anghel, Andrei Lazăr, Nico, Sanda Ladoşi, Iordache Basalic, Vlad Miriţă.

Joi, 25 decembrie

19:00 – 20:00 OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ cu Fanfara Zece Prăjini

20:00 – 21:00 RALUKA

21:00 – 22:00 DAMIAN & BROTHERS

Vineri, 26 decembrie

18:30 – 19:00 AURELIAN TEMIŞAN & T – Band

19:00 – 20:00 ANDREEA BĂLAN

20:00 – 21:00 DIRECŢIA 5

21:00 – 22:00 HORIA BRENCIU & HB ORCHESTRA

Sâmbătă, 27 decembrie

19:00 – 20:00 ANDREEA BĂNICĂ

20:00 – 21:00 ALINA EREMIA

21:00 – 22:00 LOREDANA

Duminică, 28 decembrie

19:00 – 20:00 3SUD EST

20:00 – 21:00 PROVINCIALII

21:00 – 22:00 BOSQUITO

La târg există și un mini-parc de distracții, care cuprinde, printre altele, o roată uriașă și un carusel venețian. Iar copiii sunt așteptați de spiriduși la Casa lui Moș Crăciun, de luni până miercuri, între orele 12:00 -14:00 și 17:00 - 22:00. Iar de joi până duminică, ajutoarele Moșului îi așteaptă la povești, între orele 12:00 și 20:00. Moșul va fi și el la târg, de pe 22 pe 24 decembrie, între orele 12:00 – 14:00 și 17:00 – 21:00.

Programul concerelor de la Bucharest Opera Christmas Market

Și la târgul de Crăciun organizat în fața Operei Naționale, tot de către Primăria Capitalei, privitorii se vor putea bucura de mai multe concerte, dar și de spectacolul ,,Spărgătorul de nuci", transmis live.

Joi, 25 decembrie

18:00 – 20:00 Opera Christmas Show

20:00 – 21:00 Narcisa Suciu & Band

Vineri, 26 decembrie

18:00 – 19:00 Sorin Zlat Band – „A Jazzy Christmas”

19:00 – 20:00 Ioana Ignat

20:00 – 21:00 Florian Rus

Sâmbătă, 27 de decembrie

18:30 – 21:30 Spărgătorul de Nuci – transmisie live din Sala Mare ONB

Duminică, 28 decembrie

18:00 – 18:30 George Miron & Grupul vocal Acapella

18:30 – 19:00 Ana Maria Munteanu & Arya Band

19:00 – 20:00 MAGNA VOCES – Marcel Pavel, Vlad Miriţă, Iordache Basalic

20:00 – 21:00 Paula Seling

Programul atelierelor pentru copii de la Bucharest Opera Christmas Market

Cei mici vor avea parte de multe activități la târgul de la Operă.

Luni, 22 decembrie

17:00 – 18:00 Prăjiturele soldăței (biscuiți decorați cu glazură)

18:00 – 19:00 Broșe dulci (figurine din fetru în formă de acadele și prăjituri)

19:00 – 20:00 Borcanul cu Crăciun (decorăm borcane cu luminițe și bomboane)

Marți, 23 decembrie

11:00 – 12:00 Tur ghidat Opera Națională București (ONB)

12:30 – 13:30 Tur ghidat ONB

14:00 – 15:00 Tur ghidat ONB

17:00 – 18:00 Prăjiturele soldăței (biscuiți decorați cu glazură)

18:00 – 19:00 Broșe dulci (figurine din fetru în formă de acadele și prăjituri)

19:00 – 20:00 Borcanul cu Crăciun (decorăm borcane cu luminițe și bomboane)

Vineri, 26 decembrie

17:00 – 18:00 Atelier de pictat și colorat mini figurine din lemn

18:00 – 19:00 Tablouri din fetru pe canvas

19:00 – 20:00 Decorațiuni de Crăciun Art & Craft

Sâmbătă, 27 decembrie

17:00 – 18:00 Pictură și decorațiuni pe felii de copac

18:00 – 19:00 Decorațiuni de Crăciun Art & Craft

19:00 – 20:00 Atelier de decoupage festiv pe cutiuțe de lemn

Duminică, 28 decembrie

17:00 – 18:00 Atelier de confecționat coronițe de Crăciun

18:00 – 19:00 Atelier de pictat felinare din borcane

19:00 – 20:00 Atelier de pictat și colorat mini figurine din lemn

Programul concertelor de la West Side Christmas Market

La Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei sunt anunțate două concerte în perioada Crăciunului.

Miercuri, 24 decembrie

19:30 Moonlight Breakfast

Joi, 25 decembrie

19:30 Sorin Zlat Trio

Programul concertelor de la Crăciunul Nordului

Și la târgul organizat la Romexpo, organizatorii au pregătit două seri de concerte.

Luni, 22 decembrie

19:00 Ducu Bertzi

Marți, 23 decembrie

18:30 Taraful lui Ulei

19:30 Kirro & Liviu

20:00 Connect-R

Târgul de la Romexpo va rămâne deschis o perioadă mai îndelungată decât celelalte, până pe 4 ianuarie.