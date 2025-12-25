Video Supărați că nu li s-a deschis, mai mulți colindători au vandalizat ușile apartamentelor

Sărbătorile de iarnă, asociate de obicei cu bucuria și tradițiile, au fost umbrite de un incident neplăcut în cartierul Poarta 6, Constanța, unde un grup de tineri a transformat mersul la colindat într-un act de vandalism.

→ Imaginea 1/4: Mai mulți tineri au provocat panică și pagube într-un bloc FOTO: Facebook/ Dima Ergean

În apropierea Ajunului, locatarii unui bloc din cartierul Poarta 6, Constanța, au avut parte de o experiență șocantă. În loc de colinde și voie bună, aceștia s-au trezit cu ușile lovite și decorațiunile de Crăciun distruse, după ce un grup de adolescenți s-a răzbunat pentru că nu a fost primit sau nu a primit răsplata dorită.

Locatarii de pe Aleea Lirei, spun că au fost „colindați” așa cum nu se așteptau. Un grup de băieți cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani a intrat într-o scară de bloc sub pretextul că vrea să colinde. Ceva i-a nemulțumit însă rapid, iar reacția lor a fost una violentă.

Colindul, transformat în vandalism

Potrivit martorilor, după ce nu au fost primiți sau nu au primit ceea ce își doreau, adolescenții au devenit agresivi. Au început să coboare scările alergând și țipând, iar gălăgia s-a transformat rapid în distrugeri. Tinerii au lovit cu pumnii și picioarele ușile apartamentelor de la fiecare etaj, provocând teamă și indignare în rândul locatarilor.

Sursa video: Facebook/ Esti din Poarta 6 daca/ Dima Ergean

Nu s-au limitat doar la zgomot și lovituri. Băieții au rupt și dezlipit decorațiunile de Crăciun agățate pe ușile apartamentelor, lăsând în urmă uși deteriorate și ornamente distruse. Pentru cei care așteptau colindători binevoitori, seara s-a transformat într-un adevărat haos, generând nervi și dezamăgire.

Reacția locatarilor

Deranjați de bubuiturile puternice, locatarii au verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din casa scării. Făptașii apar clar în filmări, iar oamenii au decis să le facă publice pe rețelele de socializare. Scopul a fost de a-i avertiza pe vecinii din zonă să fie atenți pe cine lasă să intre în scările de bloc, sub pretextul colindatului.