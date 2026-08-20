Cruzime extremă față de animale în Arad. O femeie a fost pusă sub control judiciar după ce a ucis opt câini şi a chinuit alţi 95 prin înfometare

O femeie din județul Arad a fost trimisă în judecată într-un dosar de cruzime față de animale. Procurorii o acuză că a ucis opt câini și a schingiuit alte 95 de animale.

O femeie de 53 de ani din județul Arad a ajuns în fața instanței după ce procurorii au acuzat-o că a ucis și a chinuit zeci de câini. Faptele ar fi avut loc în lunile februarie și martie, în două locații din județ, la Mâsca și Gurba.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, femeia ținea animalele în cele două sate. Anchetatorii susțin că la Mâsca au murit cinci câini, în timp ce la Gurba și-ar fi pierdut viața alți trei.

„A ucis fără drept exemplare canine, prin lipsire de apă şi hrană şi alte mijloace de subzistenţă şi igienă”, o acuză procurorii pe femeie.

Ancheta vizează însă și condițiile în care erau ținute animalele care au supraviețuit.

Femeia este acuzată că, la Mâsca, a ţinut 40 de câini unor condiții care le-ar fi provocat suferințe fizice și psihice. Procurorii susțin că animalele erau ținute în mod repetat fără hrană și apă și nu aveau condiții corespunzătoare de adăpost.

„A schingiuit un număr de 40 exemplare canine, prin înfometare, lipsire de apă şi condiţii de adăpost corespunzătoare, în mod constant, constatându-se urme vizibile de inaniţie, provocându-le acestora suferinţe fizice şi psihice inutile”, spun aceştia.

Potrivit aceleiaşi surse, la Gurba, alte 55 de animale au ţinute în aceleaşi condiţii de înfometare. În total, acuzațiile procurorilor se referă la 95 de câini supuși unor acte de cruzime, pe lângă cele opt animale despre care susțin că au fost ucise.

Femeia a fost trimisă în judecată pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept, în formă continuată, precum și pentru schingiuirea animalelor, în formă continuată. În prezent, ea se află sub control judiciar.