Bărbat reținut în Prahova după ce și-a lovit câinele cu un topor pentru că i-a furat pantoful

Un bărbat din Prahova este a fost reţinut după ce și-ar fi agresat cu brutalitate câinele, incidentul fiind semnalat de martori autorităţilor.

Un bărbat din localitatea prahoveană Șoimari a fost reținut duminică, 15 februarie, de polițiști după ce și-a agresat câinele, pe care l-ar fi lovit cu un topor. Cazul a fost semnalat autorităților de către mai mulți săteni, șocați de violența manifestată față de animal, care au povestit că furia acestuia a fost declanșată de faptul că animalul i-ar fi luat un pantof.

Sesizarea a ajuns la polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bălțești, din subordinea Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, care au anunțat structura specializată. Cazul a fost preluat de Biroul pentru Protecția Animalelor, iar echipajele s-au deplasat de urgență la fața locului pentru verificări, notează Incomod.

„În urma activităţilor investigative desfăşurate au fost confirmate aspectele semnalate, fiind identificate indicii temeinice privind săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare privind protecţia animalelor. Animalul a fost găsit într-o stare ce a impus intervenţia imediată, fiind dispuse măsuri pentru asigurarea protecţiei şi evaluării sale de către personal de specialitate”, potrivit unui comunicat al autorităţilor.

Reprezentanții poliției au precizat că au fost identificate indicii temeinice privind comiterea unei infracțiuni prevăzute de legislația privind protecția animalelor. Câinele a fost găsit într-o stare care a impus intervenție rapidă, fiind dispuse măsuri pentru preluarea, protejarea și evaluarea sa de către personal de specialitate.

Pe baza probelor strânse, bărbatul bănuit a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorilor, care vor decide măsurile legale ce se impun. Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Animalul se află în prezent în stare stabilă și este îngrijit de un medic veterinar.