search
Vineri, 10 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Scene de cruzime în Alba. Un vârstnic a omorât o pisică și a aruncat-o peste gard

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un caz de cruzime față de animale a intrat în atenția polițiștilor din județul Alba, după ce pe rețelele de socializare au fost publicate imagini în care un bărbat apare aruncând peste gardul proprietății sale trupul neînsuflețit al unei pisici.

Imagini cu bătrânul care a omorât o pisică și a aruncat-o peste gard
Pe numele septuagenarului a fost deschis un dosar penal. FOTO: Captură Video

În urma verificărilor, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au stabilit că incidentul a avut loc în comuna Meteș, notează Ziarul Unirea. 

„Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba s-au deplasat în comuna Meteş, judeţul Alba, la domiciliul bărbatului, pentru clarificarea tuturor aspectelor”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Alba.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul, în vârstă de 78 de ani, ar fi omorât animalul cu un obiect contondent.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat faptul că, la data de 8 iulie 2026, bărbatul, în vârstă de 78 de ani, i-ar fi aplicat unei pisici mai multe lovituri cu un obiect contondent, provocându-i decesul şi, ulterior, aruncând cadavrul acesteia peste gardul imobilului”, au precizat reprezentanții IPJ Alba.

Imaginile care surprind momentul în care bărbatul aruncă animalul peste gard au fost distribuite pe rețelele de socializare în 9 iulie, iar în urma apariției acestora polițiștii au demarat cercetări.

Pe numele septuagenarului a fost deschis un dosar penal pentru uciderea animalelor, cu intenție, fără drept, infracțiune prevăzută de legislația privind protecția animalelor.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Noua Axă a Răului: Pactul secret”. Vladimir Putin și Xi Jinping pun la cale neutralizarea Starlink și un scut comun antirachetă
digi24.ro
image
Câți bani au primit partidele de la stat în luna iulie. AEP a publicat sumele virate formațiunilor politice
stirileprotv.ro
image
Fiul unuia dintre cei mai temuți interlopi români a fost păcălit de un grup de escroci. Ar fi vorba despre o cantitate importantă de metal prețios
gandul.ro
image
PERFORMANȚĂ! Cum au ajuns niște liceeni din București să IMPRESIONEZE lumea roboticii
mediafax.ro
image
ANAF a demascat o fraudă de 5.000.000 de euro în galele MMA! Cum au ajuns organizatorii la suma ameţitoare
fanatik.ro
image
Dmytro Kuleba, fost ministru de Externe al Ucrainei, despre dronele rusești ajunse pe teritoriul României: „Există o soluție la această problemă”
libertatea.ro
image
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aeronavele străine, nu poate zbura pe frig sau caniculă
digi24.ro
image
Apropiatul lui Mureșan, informații tulburătoare: „A sărit în lac după saună. Au încercat să-l resusciteze, chiar a răspuns un pic”
gsp.ro
image
FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs, "sărit" de 16 zile la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Plantele de apartament care iubesc umbra. Rezistă în cele mai întunecate colțuri ale casei și sunt extrem de ușor de îngrijit
click.ro
image
Cum a murit Gabi Mureșan: Fostul fotbalist se afla la o petrecere și a fost dat dispărut. Filmul tragediei
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Bomba cu ceas de la complexul "Premium Regie". Locatarii au aflat de problemă după ce s-au mutat aici
observatornews.ro
image
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu știu că este greșit
cancan.ro
image
Care pensionari au primit deja pensia pe card? Din ce orașe sunt? La ce bănci au cont?
newsweek.ro
image
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
prosport.ro
image
Cât costă taxele de drum în Grecia în 2026. Tot ce trebuie să știi înainte să pleci cu mașina
playtech.ro
image
Kapetanos, prieten şi rival cu Mureşan, sfâşiat de dispariţia fostului fotbalist: „Sunt şocat! Nu pot să cred”
fanatik.ro
image
Plan ca Ilie Bolojan să rămână premier până în 2028: „Un guvern interimar timp de doi ani ar fi o utopie și o contraperformanță fără precedent”
ziare.com
image
Haaland a văzut la TV scenele din Franța - Maroc 2-0 și nu s-a mai abținut: "E mult prea mult!"
digisport.ro
image
Ingredientul banal din bucătărie care poate usca buruienile din grădină în doar câteva zile
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul în care locuiește Getuța Sterp. Sora lui Culiță și soțul ei au o casă care se învârte după soare. Plus că au și o curte uriașă! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 10 iulie. Ziua care schimbă destine! O zodie primește vestea pe care o aștepta de luni întregi, iar alta trebuie să fie atentă la o decizie crucială
mediaflux.ro
image
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, imagine rară cu cei nouă copii. „Pentru unii e nebunie”
click.ro
image
Luis Gabriel, dezamăgit de fiul său de doar 3 ani! Bursucu l-a pus imediat la punct: „Ești nebun?”
click.ro
image
Un chirurg cunoscut din Cluj-Napoca a ajuns în arest la domiciliu. Este acuzat că ar fi agresat și amenințat un jandarm
click.ro
prințesă foto profimedia 0560613293 jpg
„Sexul a fost exploziv, ea nu era virgină.” Prințesa cu cei mai frumoși sâni s-ar fi iubit până și cu Mick Jagger și Warren Beatty
okmagazine.ro
Placinta fara coacere Sursa foto shutterstock 1673727172 jpg
Plăcintă fără coacere, perfectă pentru zilele toride
clickpentrufemei.ro
Descoperiri din perioada Hoardei de Aur în Kazahstan (© gov.kz)
O structură de mari dimensiuni din perioada Hoardei de Aur, descoperită de arheologi în Kazahstan
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum l-au poreclit copiii pe Cabral Ibacka? Prezentatorul a aflat abia după despărțirea de Andreea: „A început negocierea”
image
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, imagine rară cu cei nouă copii. „Pentru unii e nebunie”

OK! Magazine

image
Bucurie imensă la Palat! Surpriză nebănuită, Prințesa este din nou însărcinată, iar Regina însăși a făcut anunțul

Click! Pentru femei

image
Vedeta care n-a avut niciodată card bancar și n-a plătit nicio factură când a trăit soțul ei

Click! Sănătate

image
Motive pentru care tot mai multe cupluri evită contactele intime