Descoperire cutremurătoare într-o gospodărie din Timiș: 43 de câini mutilați, ținuți în condiții jalnice. Animalele aveau urechile și cozi tăiate

O acțiune de control desfășurată în localitatea Obad, județul Timiș. a scos la iveală o situație gravă de cruzime față de animale. Polițiștii au găsit zeci de câini mutilați. Animalele erau crescute pentru vânzare.

Într-una dintre gospodării, agenții au găsit nu mai puțin de 43 de câini ținuți în condiții jalnice. Unele animale aveau cozile sau urechile tăiate, relatează Opinia Timișoarei.

„Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu polițiști din cadrul Poliției orașului Ciacova, au efectuat un control la un imobil din localitatea Obad, unde au depistat 43 de exemplare canine ținute în condiții improprii. Pentru neregulile constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale, iar polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de intervenții chirurgicale destinate modificări aspectul unui animal“, a transmisam IPJ Timiș.

Crescătorul a fost amendat cu 12.000 de lei.

Amintim că, în urmă cu patru ani, un bărbat din comuna Blăgeşti, judeţul Bacău, a fost anchetat de Poliţia Animalelor, după ce a tăiat urechile a nouă câini.

Cuparea (tăierea) urechilor, ca şi a cozilor la animale, este considerată mutilare şi este pedepsită de Codul Penal.

Fapte care constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă:

-intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codotomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor

- despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă în vederea comercializării, exceptând îndepărtarea puilor de mamă înainte de perioada minimă specifică speciei pentru înţărcare;

- folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferinţă.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă:

- folosirea animalelor sălbatice aparţinând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi, precum şi în orice alte tipuri de spectacole similare;

- folosirea armelor cu tranchilizant asupra animalelor în alte situaţii decât pentru imobilizarea acestora;

- practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;

- rănirea cu intenţie a animalelor.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani:

- uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept;

- schingiuirea animalelor;

- organizarea de lupte între animale sau cu animale;

- zoofilia.