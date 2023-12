Cât de importantă este vitamina D pentru organism. Recomandări de la nutriționista Luminița Catană

Nutriționista Luminița Catană din Arad vorbește pentru Adevărul despre Vitamina D, care este singura substanță a cărei formulă biologică activă este de fapt un hormon.

Vitamina D este unul din cei 24 de micronutrienți necesari organismului, are un rol important în desfașurarea proceselor metabolice necesare vieții. Numele de „vitamina D“ reprezintă un grup de vitamine de tip secosteroide, liposolubile, al căror rol principal este creșterea absorbției intestinală a calciului, magneziului și a ionului fosfat.

Luminița Catană spune că relevante pentru organismul uman sunt: Vitamina D3 (numită și Colecalciferol) și Vitamina D2 (numită și Ergocalciferol), din plante, ciuperci, cereale, germeni.

Vitamina D3 este sintetizată în piele după expunerea la lumina ultravioletă de tip B (UVB) din surse solare sau artificiale și se găsește într-o serie de alimente, cum ar fi: pește, ouă, lapte, unt sau în diferite produse fortifiate - de exemplu în laptele vegetal. De asemenea este disponibilă și în suplimente.

Funcții și beneficii

Alături de calciu, vitamina D are mai multe funcții și beneficii: ajută la formarea și menținerea sănătății oaselor și mineralizarea dinților, blochează eliberarea în exces a hormonului paratiroidian, contribuie la bună funcționare a hipofizei și tiroidei, menține nivelul de fosfor din sânge, are rol în reglarea ritmului cardiac, susține bună formare a creierului și susține funcționarea mentală optimă de-a lungul vieții, stimulează activitatea sistemului imunitar, potențează funcțiile exercitate de Vitamina A și C, contribuie la prevenirea unor afectiuni autoimune - poliartrita reumatoidă, scleroză în plăci și bolile inflamatorii intestinale, are rol antioxidant, antitumoral, susține metabolismul; previne și încetinește anumite afecțiuni cardiovasculare: diabetul, infarctul, demența, Alzheimer, Parkinson.

Necesarul de vitamina D: copii 0-12 luni - 400 UI/zi; 1 an- 70 ani - 600 UI/zi și peste 71 ani - 800 UI/zi. Dozele sunt ajustabile, în funcție de necesarul fiecăruia.

„Pentru a sintetiza suficientă cantitate de vitamina D3 este nevoie să ne expunem fața, brațele, spatele și picioarele 10- 15 minute pe zi, minim de 3 ori pe săptămână și o alimentație adecvată. Odată cu vârsta scade și capacitatea de sintetizare a vitaminei D, astfel încât este nevoie de suplimente corespunzătoare”, adaugă Luminița Catană.

O cantitate insuficientă de vitamina D duce la: rahitism la copii, osteomalacie la adulți - demineralizarea oaselor, osteoporoză, stare de oboseală marcată și epuizare, stări depresive, stări de nervozitate, iritabilitate, insomnii, afecțiuni cardiace și hipertensiune arterială, infecții frecvente și căderi ale sistemului imunitar, crește semnificativ riscul de cancer (în special colon, prostată și mamar), de apariție a sclerozei multiple și a diabetului.

„Deficitul sau carența de vitamina D poate apărea ca urmare a expunerii inadecvate la soare, alimentație insuficientă sau incorectă, consumul anumitor medicamente sau substanțe, inclusiv fumat și un regim de viață dezordonat”, mai spune nutriționistul arădean.

Deficitul de vitamina D mai poate fi afectat de: toxicitatea crescută a organismului, în special prezența metalelor grele în exces, fibriza chistică, boala celiaca, Morbus Chron, fibroza chistică - pentru că nu permit absorbția vitaminei D la nivel intestinal, intervențiile chirurgicale bariatrice - de micșorare a stomacului - datorită curentelor alimentare aferente, obezitatea - este asociată cu deficitul de vitamina D, pentru că celulele grase mențin blocată vitamina D, afecțiunile renale și hepatice - aceste afecțiuni reduc cantitatea de enzime necesare pentru a transforma vitamina D într-o formă utilizabilă pentru organism, anorexia, înaintarea în vârstă, menopauza, alimentația vegană și anumite medicamente, antipiretice, hipocolesterinemiante, anumite medicamente pentru TBC, laxative, steroizi.

Diagnosticul se face pe baza analizelor de laborator.

„Pentru a remedia deficitul de vitamina D, recomand: expunerea regulată la soare, alimentație adecvată - găsiți vitamina D în special în pește (cod, somon, ton, sardine), ficat, carne de vită, lapte și iaurt, cereale fortificate, anumite tipuri de ciuperci, gălbenuș de ou; detoxifieri și deparazitări regulate; mișcare fizică și hidratare corectă; evitarea fumatului și consumului de alcool și suplimente adecvate, certificate”, încheie Luminița Catană.