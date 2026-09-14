Un biciclist în vârstă de 52 de ani a fost grav rănit într-un accident rutier produs duminică după-amiază pe un drum județean din Arad, în apropiere de Curtici. Bărbatul a fost lovit de un autoturism și proiectat în afara părții carosabile.

Biciclist de 52 de ani, grav rănit după ce a fost lovit de o mașină în Arad. Foto: Facebook

Accidentul s-a produs pe 13 septembrie 2026, în jurul orei 13:05, pe DJ 709B, în dreptul pasajului rutier Curtici.

Potrivit polițiștilor, în accident au fost implicate un autoturism condus de un bărbat de 40 de ani și un biciclist de 52 de ani. În urma coliziunii, biciclistul a fost proiectat în afara părții carosabile.

Bărbatul a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital pentru evaluarea stării de sănătate și acordarea îngrijirilor medicale. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, acesta a suferit răni grave.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Cazul readuce în atenție riscurile la care sunt expuși bicicliștii în trafic și necesitatea unei atenții sporite din partea tuturor participanților la circulație.

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