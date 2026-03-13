O femeie a murit într-un grav accident, la intrarea în București, în zona Pod Europa

Un accident rutier grav s-a produs vineri, în jurul orei 13:20, la intrarea în București, în zona Pod Europa, după ce patru autoturisme au fost implicate într-o coliziune. În urma impactului, o femeie în vârstă de 52 de ani și-a pierdut viața.

Potrivit Brigada Rutieră București, polițiștii au fost sesizați prin apel la Serviciul de urgență 112 cu privire la producerea accidentului pe sensul de intrare în Capitală.

La fața locului, echipajele de intervenție au constatat că în accident au fost implicate patru autovehicule.

Mai multe persoane au primit îngrijiri medicale la locul accidentului, iar autoritățile urmează să stabilească câte dintre acestea vor fi transportate la spital.

Echipajele de prim-ajutor au intervenit pentru salvarea unei femei de 52 de ani, pasager într-unul dintre autoturisme. Medicii au aplicat manevre de resuscitare, însă, din păcate, femeia a fost declarată decedată.

Toți șoferii implicați în accident au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative.

În urma accidentului, polițiștii rutieri din cadrul Brigada Rutieră București, în colaborare cu cei ai Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, au restricționat complet circulația pe sensul de intrare în București dinspre Afumați.

Traficul rutier a fost deviat către alte intrări în Capitală.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.