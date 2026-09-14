Un militar britanic a murit în Ucraina. Familia a cerut să nu fie dezvăluite detalii

Un militar britanic a murit în Ucraina, într-un accident rutier care nu ar fi avut legătură cu luptele. Ministerul Apărării de la Londra a confirmat decesul, fără să ofere deocamdată detalii despre militar.

Militar britanic mort Foto: foto: Getty images

Incidentul a avut loc sâmbătă, iar familia militarului a fost informată. Potrivit Ministerului britanic al Apărării, aceasta a cerut „o perioadă de grație” înainte de publicarea unor informații suplimentare.

BBC relatează că decesul nu a fost provocat de o acțiune ostilă. Nu se știe deocamdată din ce structură a forțelor armate britanice făcea parte militarul și nici care era rolul său în Ucraina.

Guvernul britanic a confirmat anterior că un număr mic de militari britanici se află în Ucraina. Aceștia oferă sprijin forțelor armate ucrainene și contribuie la securitatea personalului diplomatic britanic.

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a transmis condoleanțe familiei și colegilor militarului.

„Este o veste foarte tristă pentru familie și pentru cei care îi deplâng pierderea în cadrul forțelor noastre armate”, a transmis Streeting într-un mesaj public.

Al doilea militar britanic mort în Ucraina de la începutul invaziei

Decesul este al doilea caz cunoscut în care un militar britanic își pierde viața în Ucraina de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022.

În decembrie, un parașutist britanic în vârstă de 28 de ani a murit în timp ce asista la testarea unei noi capacități defensive, într-o zonă aflată departe de linia frontului. El fusese primul militar britanic care a murit în Ucraina de la începutul războiului.

Marea Britanie este unul dintre cei mai importanți aliați europeni ai Ucrainei și a oferit Kievului sprijin militar și logistic de la începutul invaziei ruse.

Incident la granița cu Polonia

Moartea militarului britanic survine într-un moment în care Ucraina continuă să fie ținta atacurilor rusești.

Duminică, o dronă rusească a lovit și avariat un tren în Yahodyn, în apropierea frontierei dintre Ucraina și Polonia. Atacul a avut loc la scurt timp după ce fostul premier britanic Boris Johnson și mai mulți oficiali europeni de rang înalt trecuseră prin zonă cu un alt tren, pe aceeași rută.

Printre pasageri s-a aflat și consilierul britanic pentru securitate națională, Jonathan Powell. Nu au fost raportate victime.

Ministerul rus al Apărării a susținut că a lovit „infrastructura feroviară” din vestul Ucrainei. Compania națională de căi ferate din Ucraina a afirmat însă că ținta dronei „ar fi putut fi trenul diplomatic”.