Fostul baron de Vrancea Marian Oprișan, socru mic. Fiica acestuia, Mădălina, s-a căsătorit în weekend

Mădălina, fiica fostului lider PSD Vrancea Marian Oprișan s-a căsătorit sâmbătă, 12 septembrie, cu alesul inimii sale, Cătălin.

Mădălina și tatăl ei, Marian Oprișan Foto: Facebook/Marian Oprișan

Eveniment important în weekend, în viața fostului președinte al PSD&CJ Vrancea, Marian Oprișan. Fiica acestuia, Mădălina Oprișan, s-a căsătorit. Cununia civilă a fost oficiată la Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia” de către primarul municipiului Focșani, Cristi Misăilă.

La ceremonie au fost prezenți rude și apropiați ai familiilor. Nu au lipsit mama Mădălinei, Ofelia, fosta soție a lui Marian Oprișan, o prezență discretă și rafinată, precum și mama fostului lider PSD, dar și actuala sa soție, Mihaela.

„Mădălina, astăzi ești cea mai frumoasă mireasă iar eu cel mai mândru tată! Parcă mai ieri te țineam de mână la primii pași, iar astăzi te privesc cum mergi încrezătoare în cel frumos capitol din viața ta. Cea mai mare bucurie a mea, ca tată, a fost să te văd devenind o femeie frumoasă, caldă și înțeleaptă! Astăzi, când te privesc alături de Cătălin, inima se umple de o bucurie de nedescris. Vă doresc să vă păstrați mereu în ochi lumina și fericirea din această zi, să vă sprijiniți necondiționat și să fiți cea mai bună echipă. Vă iubesc și vă doresc tot ce are mai frumos viața de oferit!”, a scris Marian Oprișan pe Facebook.

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Ulterior, luni, 14 septembrie, de ziua sa de naștere, Marian Oprișan a revenit cu un mesaj pe Facebook în care spune că evenimentul de sâmbătă seara a fost cel mai frumos cadou primit.

„A fost un an cu momente intense, însă cel mai frumos dar pe care mi l-a oferit viața a fost să-mi văd fiica căsătorită și începându-și propriul drum. Să o văd fericită, devenind femeia de astăzi, reprezintă cea mai mare împlinire a mea ca tată”, a precizat Oprișan.

Mădălina Oprişan a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti în anul 2014, dar nu a avut o activitate în domeniul juridic. Ulterior, tânăra s-a mutat la Londra și s-a dedicat domeniului gastronomic.

Și primarul Focșaniului, care a oficiat căsătoria, le-a transmis un mesaj celor doi tineri proaspăt căsătoriți.

„Astăzi am avut bucuria de a oficia cununia civilă a Mădălinei și a lui Cătălin, doi tineri care au ales să pornească împreună în cea mai frumoasă călătorie a vieții. Vă doresc să pășiți mereu unul lângă celălalt cu iubire, încredere și răbdare. Să vă bucurați de fiecare reușită și să treceți uniți prin toate încercările. Această zi specială să fie începutul unei vieți minunate, plină de armonie și împliniri”, a scris Cristi Misăilă pe Facebook.