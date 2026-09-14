Ministrul Educației, Mihai Dimian, a surprins publicul la deschiderea anului universitar de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV) din Iași cu un mesaj în versuri despre vaci, fermieri, inteligența artificială și profesia de medic veterinar.

Mihai Dimian a participat luni, 14 septembrie, la festivitatea de deschidere a anului universitar de la USV din Iași.

În discursul său, ministrul a vorbit despre investițiile realizate în acest an în educație, dar și despre proiectele derulate în universități.

„Au fost investiții masive în acest an. Am avut 60 de proiecte pentru digitalizarea universităților, un miliard de lei este valoarea totală. A fost dificil de gestionat, pentru că au existat decizii luate în ultimul moment”, a spus Mihai Dimian.

Mesajul în versuri al ministrului

La finalul intervenției, ministrul Educației a schimbat registrul și le-a transmis studenților un mesaj în versuri, cu referire la profesiile pentru care aceștia se pregătesc.

„Când văcuța nu dă lapte/Iar e AI-ul e-n zadar/Ne dăm seama că e nevoiede un medic/ Când văcuță-i mulțumită/iar fermierul optimist/Știim că-n fermă-și face treaba un inginer ”, a spus ministrul.

Momentul a continuat cu o invitație adresată rectorului USV Iași, Gerard Jităreanu.

„Și acuma, domnule director, dacă doriți să veniți un pic alături de mine pe scenă”, i-a spus ministrul.

Rectorul a declinat invitația, iar Mihai Dimian l-a întrebat, surprins: „Nu?”.

Ulterior, ministrul i-a dedicat rectorului un alt catren, de această dată despre investițiile din universitate.

„Când vrei multe investiții/Și să construiești tot anul/ Nu te uiți după discuții/Ci ți-l alegi pe… Jităreanu.”, a mai spus ministrul.