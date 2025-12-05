search
Primărița unei comune din Teleorman, acuzată de abuz în serviciu. A plătit ajutoare sociale nejustificate și a creat un prejudiciu de peste 2 milioane de lei

Procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile, începând de joi, 4 decembrie, față de Violeta Cătălina Ionescu, primar al comunei Olteni, județul Teleorman. Aceasta este acuzată de săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu în formă continuată.

FOTO: Arhivă
Procurorii DNA au pus în mișcare acțiunea penală și față de Dima Adriana-Cornelia, inspector în cadrul Primăriei Olteni, sub acuzația de complicitate la abuz în serviciu.

Potrivit autorităților, în perioada 2024 – 2025, cu încălcarea dispozițiilor legale, primărița nu ar fi îndeplinit atribuțiile prevăzute de lege în domeniul acordării ajutoarelor sociale, respectiv:

- nu ar fi întocmit anual un plan de acțiuni/lucrări de interes local;

- nu ar fi ținut evidența orelor de muncă efectuate pentru activitățile și lucrările de interes local, de către persoanele apte de muncă;

- nu ar fi afișat lunar, la sediul propriu, planul de acțiuni/lucrări de interes local pe luna în curs, lista beneficiarilor de ajutor social, lista persoanelor care urmează să efectueze activități sau lucrări de interes local, precum și situația activităților/lucrărilor efectuate în luna anterioară;

- nu ar fi dispus suspendarea acordării ajutorului social ca urmare a neîndeplinirii obligației beneficiarilor de ajutor social de a presta activități/lucrări de interes local pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

- nu ar fi dispus încetarea acordării ajutorului social persoanelor care nu îndeplineau condițiile legale.

Prejudiciu de 2,2 milioane de lei

În consecință, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu suma de 2.213.112 lei, reprezentând ajutor social plătit nejustificat unor beneficiari apți de muncă, care nu și-au îndeplinit obligațiile de a presta muncă în folosul comunității.

În perioada februarie-decembrie 2021, primărița, beneficiind de ajutorul inspectorului din cadrul Primăriei menționat anterior, ar fi cheltuit din bugetul primăriei suma totală de 403.847 lei pentru achiziția de bunuri care nu erau în interesul activității primăriei respective.

„Achizițiile ar fi fost efectuate în contextul în care, la data de 01 ianuarie 2021, UAT Comuna Olteni avea deja plăți restante către alți furnizori în sumă de 475.386 lei, până la finalul anului valoarea plăților restante crescând la 1.886.644 lei. Majoritatea datoriilor aveau o vechime mai mare de un an”, transmite DNA în comunicat.

Pe 4 decembrie 2025, procurorii DNA au efectuat șase percheziții domiciliare în județul Teleorman, vizând trei locații aparținând Primăriei Olteni, sediul unei societăți comerciale a primăriei și domiciliile unor persoane fizice.

Cu această ocazie, la domiciliul primăriței Ionescu Violeta Cătălina au fost găsite și ridicate sumele de 251.860 euro, 90.100 lei și 320 dolari. Pe durata controlului judiciar, primăriței Ionescu Violeta Cătălina i s-a interzis să exercite funcția de primar al comunei Olteni, funcție în exercitarea căreia a săvârșit faptele.

De asemenea, inculpata trebuie să respecte o serie de obligații, incluzând prezentarea la organul de urmărire penală, interdicția de a părăsi teritoriul României fără acordul DNA și interdicția de a comunica, direct sau indirect, cu anumite persoane.

I s-a atras atenția că încălcarea obligațiilor poate duce la înlocuirea măsurii cu arest la domiciliu sau arest preventiv. 

