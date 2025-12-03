Scandal uriaș la IPJ Constanța: ofițer de poliție săltat de DNA după ce a fost prins în flagrant. Pentru ce a primit 5.000 de euro mită

Un ofițer de poliție de la IPJ Constanța a fost arestat preventiv, după ce a fost prins în flagrant primind 5.000 de euro pentru a nu aplica sancțiuni contravenționale unei societăți din județ. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție susțin că acesta ar fi pretins anterior între 20.000 și 25.000 de lei, pentru a închide ochii la neregulile descoperite în timpul unui control.

Potrivit anchetatorilor, la data de 3 noiembrie 2025, Florin Simineanu a efectuat un control pe linie de mediu la o societate din județul Constanța. În urma verificărilor, ar fi fost constatate mai multe nereguli, însă ofițerul nu a aplicat nicio amendă și i-ar fi recomandat directorului general să remedieze problemele identificate.

„Ulterior, la data de 12 noiembrie 2025, inculpatul Simineanu Florin ar fi pretins directorului general al societății respective, remiterea în termen de 15 zile fie a sumei de 20.000 de lei, fie a sumei de 25.000 de lei, la alegerea acestuia din urmă, întrucât nu a aplicat sancțiuni contravenționale în cuantumul prevăzut de lege pentru neregulile constatate în timpul controlului menționat anterior”, a transmis DNA.

La data de 28 noiembrie 2025, inculpatul a primit de la persoana respectivă (martor în cauză), suma de 5.000 euro (echivalentul sumei de 25.000 de lei), ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

La data de 29 noiembrie 2025, ca urmare a propunerii de arestare preventivă solicitată de procurorii anticorupție, judecătorii din cadrul Tribunalului București au decis măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.