Disperare în Olt. Fermierii care au rămas și fără animale și fără despăgubiri vor să intre în greva foamei în fața ANSVSA

Șapte fermieri din Olt cărora autoritățile le-au ucis peste 3.000 de oi și capre, ca acțiune într-un focar de variolă, se pregătesc de greva foamei. De peste trei luni așteaptă să primească despăgubiri. Între timp au trimis sesizări inclusiv către DNA.

Calvarul celor șapte fermieri, șase din localitatea Tufeni și unul din Crâmpoia, a început în luna iulie a acestui an, când într-o fermă mai multe animale au dat semne de boală. Proprietara animalelor a solicitat ajutorul medicului veterinar și a încercat, vreme de aproape două săptămâni, să le trateze. Confirmarea că este vorba de variola ovină a venit zile bune mai târziu, când a și fost convocat comitetul județean și s-au decis măsurile de acțiune în focar. Urmare a acelui plan de măsuri s-a trecut la uciderea, în total, a peste 3.000 de oi și capre aparținând celor șapte fermieri.

În ferma familiei Burcea, o altă fermă care deținea la acel moment peste 230 de oi și peste 150 de capre, uciderea caprelor s-a făcut cu scandal, la aproape două săptămâni după uciderea oilor, fermierii argumentând că animalele (caprele) nu prezintă semne de boală și solicitând recoltarea de probe de laborator pentru a se confirma prezența bolii. Autoritățile au amendat-o în schimb pe Liliana Burcea și au pus în aplicare planul uciderii caprelor cu sprijinul forțelor de menținere a ordinii publice.

Rămași fără animale, fermierii și-au pus speranța că-și vor reface fermele cu ajutorul sumelor pe care le vor obține drept despăgubire. În luna octombrie, în schimb, de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt li s-a transmis că nu își vor primi banii, motivele pentru fiecare fermier în parte fiind detaliate în adresele înaintate.

Dacă în cazul anumitor fermieri s-a invocat diferența între numărul de animale înregistrate în Baza Națională de Date (BND) și animalele efectiv găsite în fermă, în cazul Alexandrei Burcea, de exemplu, s-a menționat sancțiunea contravențională care i-a fost aplicată pentru că s-a opus uciderii caprelor și nu ar fi respectat, astfel, restricțiile sanitare veterinare în zonele de restricție. De asemenea, autoritățile veterinare ar fi găsit în ziua în care s-a efectuat uciderea animalelor mai puține oi decât figurau în registrul exploatației. Oamenii au încercat zadarnic să explice că între momentul în care boala a început să se manifeste la oi și cel în care s-a procedat la uciderea întregului efectiv au mai murit animale afectate de boală, cadavrele fiind, de altfel, îngropate cu știința și sprijinul reprezentanților primăriei. În cazul caprelor, pentru care proprietara a insistat să nu se ia măsura uciderii, caprele fiind îngrijite separat de oi și neprezentând vreun semn de boală, diferența între cele găsite în teren (mai multe) și cele din registrul exploatației a fost, conform unui document DSVSAA Olt, de doar două animale.

Demersuri cu final incert

Fermierii spun că motivele menționate în adresele pe care DSVSA Olt le-a trimis fiecăruia sunt simple pretexte pentru a li se refuza acordarea de despăgubiri. Fiecare ar avea de încasat sume considerabile, de peste 100.000 lei, bani cu care intenționau să-și repopuleze fermele și să-și reia activitatea, pentru că din această îndeletnicire trăiesc, iar asta de două generații încoace.

„Numai vești proaste. După câte drumuri am făcut și câte demersuri, același răspuns l-am primit și după ce a făcut avocatul contestație la adresa inițială. O țin că n-a corespuns BND-ul cu ce au găsit. Păi, de exemplu, două capre la mine au fost prezente, dar doar că n-au avut cercel, să-mi spună că nu sunt prezente? Nu știu ce să mai zic. Am fost și la Slatina, ne-a promis atunci domnul ministru că se rezolvă, n-a rezolvat nimic (...), am fost și la București, la președintele comisiei de Agricultură, tot așa, n-am primit nimic. Astăzi am depus pentru București, sesizări la DNA, la Înalta Curte de Casație și Justiție și la Curtea Constituțională a României, să se ia măsuri. Eu am depus astăzi, cred că și ceilalți tot astăzi. Încercăm și așa”, a declarat Alexandra Burcea, pentru „Adevărul”.

Chiar dacă DSVSA Olt ar fi aprobat despăgubirea, suma la care au fost evaluate animalele sacrificate este oricum considerată prea mică de către fermieri.

„La mine, pentru 388 de animale, un miliard șapte sute? A evaluat 9,7 lei kilogramul la oaie și 8,6 lei kilogramul la capre? Nici ca să poți să cumperi un sfert din tot ce-am avut. Așa scrie acolo, în fișa de evaluare. Măcar de mi-i dădea pe ăia, dar nici pe ăia nu mi i-a dat”, s-a plâns femeia.

Fermierii au început demersuri diverse încă din luna octombrie. S-au adresat cu un memoriu Prefecturii Olt, iar la câteva zile, aflând că ministrul Agriculturii, Florin Barbu, va participa la Slatina la o întâlnire politică, au venit să-l întâlnească și să-i ceară ajutorul.

Oficialul le-a răspuns că știe situația lor, că a „preluat problema de cel puțin două-trei săptămâni”, pentru că ar fi fost sunat și de primarul localității. „Știu situația de acolo, e la ANSVSA pe parte de despăgubiri și încerc s-o rezolv cu primul ministru (n. red. – ANSVSA fiind structură aflată în subordinea Secretariatului Guvernului). Nu e la mine ANSVSA”, le-a spus ministrul Barbu.

„Dacă nu ne dați banii, să ne despăgubiți, să ne luăm animale, eu îmi fac de cap!”, a amenințat la acel moment unul dintre crescătorii de animale.

După respectiva întâlnire, prin intermediul fermierului Ștefan Muscă cei șapte au ajuns să expună problema lor și în Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților și au avut de asemenea o întâlnire și cu reprezentanți de la vârful ANSVSA. Ar fi primit, conform declarației Alexandrei Burcea, promisiuni că „în două săptămâni se rezolvă, dar au trecut trei și nimic”.

S-au adresat între timp avocaților și astfel au aflat că două articole din hotărârea de guvern care reglementează plata despăgubirilor ar fi fost anulate de Înalta Curte de Casație și Justiție, astfel că păgubiții nu pot fi condiționați în acordarea despăgubirilor de anumite situații care nu au legătură cu uciderea animalelor. Acest argument este, de altfel, folosit în plângerea pe care Alexandra Burcea a înaintat-o către cele trei instituții anterior menționate.

„Intră în greva foamei”

„Acolo sunt niște măgării pe care le-a făcut medicul veterinar. Zice că dacă ai primit sancțiuni nu sunt obligați să-ți mai dea despăgubiri. (...) Eu i-am ajutat, i-am dus în comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților, le-au explicat, mi-au zis că o să se rezolve, văd că nu se mișcă nimic. Președintele comisiei și-a asumat că rezolvă problema asta și că va lua legătura cu cei de la Secretariatul general al Guvernului, de care ține ANSVSA. (...) Acum, cei de la Secretariatul General le-au trimit celor de la ANSVSA o hârtie în care le cer să-și spună punctul de vedere. Păi, ăia își dau la gioale singuri? Are să le dea un răspuns în care să afecteze acești oameni din nou. Eu am îndrumat oamenii să mergem și pe calea judecății, ceea ce nu e drept, că oamenii ăia nu pot să stea acum patru-cinci ani de zile, cât durează un proces în România, pentru că au copii, n-au cu ce să-i mai hrănească, au o situație critică”, a declarat președintele Sindicatului Fermierilor Patrioți, Ștefan Muscă.

„Oamenii mă solicită să mergem și să intre în greva foamei la ANSVSA”, a mai adăugat Muscă. Alexandra Burcea a confirmat, la rândul ei, că s-au gândit la acest demers ca la o soluție disperată, pentru că au rămas fără sursă de venit.

„Asta am făcut de când ne știm. De când am venit aici, de la 17 ani, avea soțul meu câteva oi, de atunci le-am tot înmulțit, pe fiecare an am cumpărat. Când luam alocația la copii sau când mai făceam un ban pe unde mă duceam cu ziua, nu luam ce-mi trebuia pentru mine, să mă îmbrac sau ceva, luam un animal pe unde găseam mai ieftin. Le-am înmulțit, după ce am ajuns la 70-80, am oprit pe fiecare an din ele. Acum aveam 234 de oi, 232 erau trecute în BND, două erau fără cercel, erau miele, urma să le tăiem la botez, și 133 de capre”, a mai spus Alexandra Burcea.

Întrebat dacă există o soluție pentru problema celor șapte crescători de animale rămași și fără animale și fără despăgubiri, directorul DSVSA Olt, Veronel Bolborea, a declarat pentru „Adevărul” că fiecare a primit deja un răspuns.

„Din punct de vedere al legilor sanitar-veterinare, punctul meu de vedere, că am văzut o grămadă de filmări, comentarii și așa mai departe, în cadrul legii sanitar-veterinare au fost luate măsurile care s-au impus la fața locului. Din punct de vedere al deciziei privind acordarea sau neacordarea despăgubirilor cu privire la ceea ce s-a întâmplat acolo, Direcția Sanitar-Veterinară a luat decizia de a nu acorda despăgubiri sanitar-veterinare. Mai departe, eu am avut întâlniri cu dumnealor la direcție, le-am spus despre ce e vorba, le-am comunicat, au toate comunicările oficiale de la DSVSA cu privire la ceea ce s-a întâmplat, cu privire la solicitările care au fost adresate, nu știu ce aș putea să spun mai departe eu”, a precizat Bolborea.