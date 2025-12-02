Fostul senator Marius Isăilă, trimis în judecată pentru că ar fi vrut să dea un milion de euro ministrului Apărării pentru contracte la Romtehnica

Fostul senator Marius Isăilă a fost trimis marți, 2 decembrie, în judecată de DNA, fiind acuzat că ar fi încercat să ofere un milion de euro ministrului Apărării, Mosteanu, pentru a facilita încheierea unor contracte între Romtehnica și o firmă privată.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au anunțat că au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență.

Potrivit rechizitoriului, în datele de 09 și 15 octombrie 2025, la București, inculpatul ar fi promis indirect, prin intermediul unui martor, suma de un milion de euro ministrului Apărării Mosteanu.

Promisiunile au fost reiterate la 24 octombrie 2025. Ancheta arată că inculpatul avea reprezentarea că ministrul și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. Romtehnica S.A., societate cu acționar unic Statul Român prin Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale cu o societate privată din Bulgaria.

„Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție”, arată DNA.

Dosarul a fost trimis Tribunalului București, cu propunerea de menținere a măsurii preventive dispuse în cauză.

Procurorii subliniază că această etapă a procesului penal reprezintă finalizarea anchetei și trimiterea rechizitoriului la instanță pentru judecare și că principiul prezumției de nevinovăție rămâne valabil.

Marius Isăilă a fost plasat sub control judiciar, după ce iniţial a fost arestat preventiv. A fost senator în legislatura 2012-2016 din partea PSD Dâmboviţa.