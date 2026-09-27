Un conflict izbucnit la intrarea în localitatea Nanov, județul Teleorman, a degenerat aseară într-o confruntare violentă cu bâte și săbii. Două familii de romi au coborât din autoturisme în urma unor șicanări în trafic.

Imagini surprinse în timpul incidentului arată cum mai multe persoane atacă un autoturism, lovindu-l în mod repetat cu bâtele și provocându-i distrugeri, inclusiv la nivelul anvelopelor. În mâinile unora dintre cei implicați pot fi observate și săbii.

Potrivit primelor informații, conflictul ar avea la bază o dispută mai veche între cele două familii, legată de un imobil. Tensiunile ar fi reizbucnit după mai multe șicanări în trafic, iar situația a escaladat rapid.

Confruntarea a avut loc chiar pe carosabil, în mijlocul traficului, punând în pericol atât persoanele implicate, cât și ceilalți participanți la trafic.

Deocamdată, nu sunt disponibile informații oficiale privind eventuale persoane rănite sau despre măsurile luate de polițiști în urma incidentului. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care a avut loc conflictul.