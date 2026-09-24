Scandal monstru în Liga 3. Doi fotbaliști s-au luat la bătaie în vestiar. Au fost dați afară din club

Partida dintre Petrolul Hârtiești și Unirea Bascov, din Liga a 3-a, a avut parte de un episod tensionat chiar în vestiarul gazdelor. Un conflict izbucnit între doi jucători ai Petrolului a degenerat, iar pentru calmarea situației a fost nevoie de intervenția jandarmilor.

Daniel Lungu a fost imobilizat de jandarmi Foto: Captură video MuscelTV

Potrivit publicației Evenimentul Muscelean, problemele ar fi început încă din prima repriză. Portarul Ianis Drăghici-Mușat le-ar fi adresat injurii unor colegi, iar Daniel Lungu, unul dintre fotbaliștii vizați, i-ar fi cerut explicații la pauză. Discuția a degenerat, iar Lungu l-ar fi lovit pe portar. Colegii au intervenit pentru a-i despărți, însă incidentul a necesitat și intervenția jandarmilor. Unul dintre fotbaliști a fost imobilizat și dus la autospecială.

Pe teren, Petrolul Hârtiești era condusă deja cu 2-0. Lungu nu a mai revenit după pauză, fiind schimbat de antrenorul Iulian Tameș, în timp ce Mușat nu a mai continuat partida. Unirea Bascov a profitat de situație și s-a impus în final cu 6-0. Petrolul Hârtiești, nou-promovată în Liga a 3-a, este pregătită de fostul internațional Iulian Tameș, în timp ce Unirea Bascov îl are pe banca tehnică pe Marius Prisăceanu, fost fotbalist.

Cei doi fotbaliști vor fi dați afară de la club

Iulian Tameș a reacționat după conflictul din vestiar și a transmis vehement că jucătorii implicați nu vor mai continua la Petrolul Hârtiești, conform GSP.

Imaginile de la stadion îl surprind pe antrenor în zona vestiarelor, unde încearcă să calmeze unul dintre fotbaliști. Pentru că situația a devenit tensionată, jandarmii au intervenit, l-au imobilizat pe jucător și l-au escortat în afara stadionului, până la autospecială.

„Portarul meu s-a luat la ceartă cu un jucător și s-au înjurat pe teren. Iar la vestiare, până să ajungem noi, cei din staff, s-au luat la bătaie, s-au împins. Lungu (n.r. fotbalistul recalcitrant) era foarte nervos și jandarmii au încercat să aplaneze... I-au zis să înceteze și el a tot continuat. Au vorbit apoi jandarmii cu ei și s-au liniștit. Contractele lor vor fi reziliate!”, a anunțat fostul internațional, conform sursei citate.