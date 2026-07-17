Săbii, bani ascunși în pereți, ambarcațiuni și mașini de lux. Ce au mai descoperit procurorii la descinderile care au vizat clanul Buricea

Procurorii DIICOT au descoperit mașini de lux, ambarcațiuni, sume importante de bani ascunse în locuințe și un adevărat arsenal de arme albe în urma perchezițiilor efectuate la membrii clanului Buricea, una dintre cele mai cunoscute grupări interlope din Brăila.

Peste 20 de persoane sunt vizate în anchetă. Dintre acestea, 19 au fost reținute pentru 24 de ore, iar alte trei se aflau deja în penitenciar pentru alte infracțiuni. Suspecții urmează să afle dacă vor fi arestați preventiv.

Potrivit anchetatorilor, gruparea condusă de Marian Buricea este cercetată pentru infracțiuni grave, inclusiv tentativă de omor calificat, șantaj, cămătărie și trafic de persoane.

Mașini, bărci și bani ascunși în locuințe

Perchezițiile desfășurate de DIICOT au durat o zi întreagă și au vizat atât locuința liderului clanului, cât și proprietățile apropiaților săi.

În urma descinderilor, anchetatorii au confiscat 12 autoturisme, evaluate la aproximativ 500.000 de euro, potrivit TVR Info.

Patru dintre acestea au fost ridicate chiar din fața locuinței lui Marian Buricea.

De asemenea, au fost indisponibilizate trei ambarcațiuni, a căror valoare este estimată la circa 100.000 de euro.

Procurorii au descoperit și sume de bani în lei și euro ascunse în locuri special amenajate în pereții unor locuințe.

Peste 30 de săbii, găsite la percheziții

Anchetatorii au mai ridicat peste 30 de săbii și o armă supusă regimului de autorizare, descoperiri care completează ceea ce procurorii descriu drept un veritabil arsenal.

Investigația vizează activitatea unei grupări despre care autoritățile susțin că ar fi încercat să-și elimine rivalii și să-și consolideze influența în Brăila în ultimii ani. Dosarul este instrumentat de DIICOT, iar cercetările continuă.