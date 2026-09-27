SUA și Rusia au slăbit regulile privind controlul armelor autonome bazate pe inteligență artificială

Statele Unite și Rusia au reușit să obțină slăbirea proiectului de reguli internaționale privind utilizarea armelor letale autonome. Din text au fost eliminate mai multe prevederi, printre care obligația de verificare umană a țintelor înainte de declanșarea unui atac. Modificările au fost introduse în cadrul unor negocieri de mai multe ore, desfășurate la Geneva, în cadrul eforturilor ONU de a elabora un acord care ar putea deveni obligatoriu din punct de vedere juridic, scrie The Washington Post.

Drone americane cu inteligența artificială/FOTO:Shuterrstock

La începutul lunii septembrie, sute de diplomați s-au reunit la Geneva pentru negocieri ONU privind viitoarea reglementare a armelor letale autonome. Era vorba despre primul acord global care ar fi putut stabili reguli pentru utilizarea sistemelor de inteligență artificială în operațiuni militare. În ultima zi a discuțiilor, SUA și Rusia au insistat timp de aproximativ 15 ore pentru modificarea textului. În urma acestor presiuni, din document au fost eliminate mai multe prevederi menite să limiteze riscurile utilizării inteligenței artificiale în sistemele de armament.

Printre altele, părțile au eliminat cerința ca aceste sisteme să funcționeze în mod previzibil și sigur. A dispărut, de asemenea, prevederea privind necesitatea luării în calcul a considerentelor etice în utilizarea armamentului autonom. O altă normă, eliminată la rândul ei, stipula că o persoană trebuie să verifice țintele militare identificate de inteligența artificială înainte de a fi lovite.

Discuțiile s-au desfășurat cu ușile închise

Camerele de filmat ale ONU au fost oprite, iar reprezentanții societății civile au fost rugați să părăsească sala. Delegațiile SUA și Rusiei au avut fiecare aproximativ zece juriști, un număr de aproape două ori mai mare decât cel al multor alte delegații naționale. Modificările au fost operate într-un ritm atât de rapid încât delegațiile mai mici nu au reușit să reacționeze la timp. Unul dintre interlocutori a descris procesul drept o slăbire treptată a documentului, realizată printr-o serie de amendamente minore.

Contactați de publicație, Departamentul de Stat al SUA, Ministerul rus de Externe și ONU nu au oferit reacții suplimentare. Slăbirea textului arată că Washingtonul și Moscova încearcă să reducă rigoarea regulilor globale privind armele autonome, într-un context în care Pentagonul integrează tot mai activ inteligența artificială în strategia militară.

Negocierile au loc pe fondul unor dezbateri intense privind riscurile dezvoltării sistemelor avansate de inteligență artificială. Liderii companiilor din domeniul tehnologiei cer liderilor mondiali să colaboreze pentru impunerea unor limite. De ani buni, ONU încearcă să impulsioneze reglementarea armelor autonome, însă rezultatele au fost, până acum, limitate. Actualele negocieri reprezintă cel mai important progres înregistrat până în prezent în direcția unui posibil tratat internațional.

Încercările SUA de a slăbi regulile globale ar putea indica, de asemenea, modul în care Washingtonul intenționează să abordeze reglementarea propriei utilizări militare a inteligenței artificiale. Oficialii americani revizuiesc în prezent directiva internă privind sistemele letale autonome, adoptată în 2023.

Adjuncta directorului pentru arme din cadrul organizației Human Rights Watch, Verity Coyle, a declarat că regulile slabe ar putea avea consecințe grave. "Asta ar putea însemna că mașinile vor putea lua decizii de viață și de moarte fără control uman. Impactul practic este alarmant: mai multe daune pentru populația civilă, mai puțină responsabilitate și o alunecare mai rapidă către un război automatizat și mai riscant", a spus ea.

Pentagonul continuă revizuirea propriei directive privind armele autonome

În paralel, în SUA, Pentagonul continuă revizuirea propriei directive privind armele autonome. În luna iunie, președintele Donald Trump a semnat un memorandum prin care a cerut actualizarea documentului în termen de 90 de zile. La sfârșitul lunii septembrie, noua variantă nu fusese încă făcută publică. Directiva din 2023, adoptată în timpul administrației Joe Biden, conținea mai multe prevederi similare celor eliminate din documentul ONU. Aceasta impunea aplicarea judecății umane în controlul sistemelor autonome și semi-autonome și obliga operatorii unor astfel de sisteme să respecte legile războiului și tratatele internaționale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, în cadrul Adunării Generale a ONU, încheierea războiului înainte ca inteligența artificială să înceapă să influențeze de sine stătător deciziile de pe câmpul de luptă. În opinia sa, un astfel de scenariu ar putea deveni realitate încă din 2027.

De asemenea, președintele american Donald Trump s-a opus intensificării reglementării inteligenței artificiale în SUA și a numit "false" temerile legate de pericolele acesteia. El a afirmat că țara a făcut deja suficient pentru a preveni riscurile catastrofale și că nu sunt necesare restricții suplimentare. Trump a spus că singura "siguranță" necesară este un președinte puternic și inteligent.