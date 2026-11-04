 O cisternă cu acid sulfuric s-a răsturnat pe autostrada A1. Șoferul a fost descarcerat | adevarul.ro
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Foto O cisternă cu acid sulfuric s-a răsturnat pe autostrada A1. Șoferul a fost descarcerat

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O cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat miercuri, 4 noiembrie, pe autostrada A1, la kilometrul 297, pe sensul Sebeș–Sibiu. Șoferul a fost extras de pompieri, iar circulația pe sensul respectiv a fost blocată.

O cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat pe A1
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O cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat pe A1 Foto: ISU Alba

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru descarcerare și acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, la kilometrul 297, pe sensul Sebeș–Sibiu”, a transmis ISU Alba.

În accident a fost implicată o cisternă, iar șoferul a fost descarcerat și predat echipajelor medicale, conștient și cooperant.

„Forțe alocate: o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor. Din informațiile primite, cisterna este încărcată cu acid sulfuric.

Se efectuează recunoașterea în vederea identificării unor posibile scurgeri. De asemenea, au fost luate măsuri de precauție și protecție la locul producerii accidentului. Forțele de intervenție au fost suplimentate cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj CBRN din cadrul ISU Sibiu.”

În urma recunoașterii în teren, autoritățile asigură nu există scurgeri de acid sulfuric din cisternă.

Se intervine în continuare pentru asigurarea măsurilor specifice la locul accidentului și extragerea persoanei încarcerate din capul tractor.

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