Un accident rutier în care au fost implicate două autotrenuri, un microbuz și un autoturism s-a produs joi seară, 29 octombrie, pe Autostrada A1 Timișoara–Lugoj, în zona localității Belinț, județul Timiș. Trei persoane au fost rănite și transportate la spital. Traficul a fost afectat.

Conform primelor verificări efectuate de polițiștii Biroului Autostrăzi, accidentul s-ar fi produs după ce șoferul unui microbuz nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa.

„La data de 29 octombrie 2026, poliţiştii Biroului Autostrăzi, au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier pe A1. Din primele verificări efectuate, a rezultat faptul că un bărbat, aflat la volanul unui microbuz, nu ar fi păstrat o distanţă corespunzătoare în mers faţă de autoturismul care circula în faţa sa, condus de o femeie. În urma impactului, autoturismul ar fi fost proiectat într-o autobasculantă condusă de un bărbat. Ulterior, microbuzul ar fi fost proiectat într-un TIR”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

Traficul a fost afectat și se estimează reluarea după ora 22.00. Foto: Facebook/DRDP Timișoara

Trei persoane, transportate la spital

În urma accidentului, au avut nevoie de îngrijiri medicale șoferul microbuzului, conducătoarea autoturismului și un pasager din mașina acesteia. Toți trei au fost transportați la spital.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs coliziunea.

Când ar putea fi reluată circulația

Accidentul a afectat traficul pe autostradă. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat că reluarea circulației rutiere era estimată în jurul orei 22:00.