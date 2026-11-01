Un bărbat de 75 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a accidentat mortal un pieton pe DJ 503, în judeţul Teleorman, şi a părăsit locul accidentului, victima fiind descoperită într-un şanţ.

Un bărbat găsit într-un șanț, duminică dimineață, în satul Butești, comuna Siliștea, a murit ulterior la spital. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi fost acroșat de o autoutilitară în seara precedentă, iar șoferul ar fi părăsit locul accidentului.

„La data de 1 noiembrie, în jurul orei 07:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Videle au fost sesizaţi, prin apel la SNUAU 112, cu privire la faptul că o persoană se află căzută într-un şanţ, în comuna Siliştea, sat Buteşti. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde au identificat un bărbat care prezenta leziuni ce ar fi putut fi provocate în urma unui accident rutier", au precizat reprezentanţii IPJ Teleorman.

Din primele cercetări a reieşit că accidentul s-ar fi produs sâmbătă, 31 octombrie, în jurul orei 19:20, când şoferul unei autoutilitare care circula pe DJ 503, dinspre Poeni către Videle, ar fi acroşat pietonul, după care ar fi părăsit locul accidentului.

Victima a fost transportată duminică la spital, unde ulterior a decedat.

Poliţiştii l-au identificat pe conducătorul autoutilitarei, un bărbat de 75 de ani, care, în urma testării cu aparatul etilotest, a avut o alcoolemie de 0,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.