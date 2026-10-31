După ce a intrat în gardul de beton, tânărul şofer şi pasagerul său au abandonat mașina în curtea Spitalului de Psihiatrie din Constanța și au rupt-o la fugă.

Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere sâmbătă, 31 octombrie, în apropierea Spitalului de Psihiatrie din Constanța. În imagini se vede cum cei doi tineri fug de lângă autoturismul abandonat în curtea unităţii medicale, în timp ce în urma lor a rămas o ditamai gaura în zidul de beton în care au intrat.

Au rupt-o la fugă, încercând să-şi acopere feţele, dar au fost prinşi Foto: captură Reporter Neptun TV

În imaginile distribuite de Reporter Neptun TV se vede cum cei doi tineri, grăbiţi să se facă nevăzuţi după isprava lor, aleargă cu gecile în mână, încercând să-i acopere feţele cu ele, în timp ce pe fundal se aude un martor la incident care li se adresează. „Proştilor! Uite camera acolo sus. V-a luat!”.

Foto: captură Reporter Neptun TV

Filmarea surprinde apoi gardul distrus, cu bucăți de beton prăbușite, și mașina lăsată în curtea spitalului.

La scurt timp, şoferul a fost identificat de către poliţişti. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 21 de ani, care nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În plus, era şi băut: etilotestul a indicat 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.