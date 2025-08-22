Vijelia puternică a blocat circulația trenurilor care plecau din Gara de Nord. Un copac a căzut pe șine la Buftea

Traficul feroviar între stațiile Buftea și Periș a fost serios perturbat vineri seara, după ce o vijelie puternică a doborât un copac pe calea ferată. Circulația a fost reluată parțial pe un fir, în timp ce echipele CFR continuă lucrările pentru redeschiderea completă a liniei.

Intervenție de urgență a reprezentanților CFR în teren pentru a permite reluarea circulației trenurilor

Traficul feroviar între staţiile Buftea şi Periş a fost perturbat vineri seara de o vijelie puternică, care a cauzat ruperea şi căderea unui copac pe calea ferată, a anunţat Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA potrivit Agerpres.

Intervenţia personalului de specialitate al Sucursalei Regionale CF Bucureşti în zona afectată a permis reluarea circulaţiei pe firul I, la ora 20:24, dar lucrările continuă pentru redeschiderea firului II, în condiţii de siguranţă.

Compania menţionează că este în vigoare un Cod Portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, cu vijelii puternice şi descărcări electrice.

CFR SA îi asigură pe călători că, pe durata avertizării meteo, intervenţiile se vor face operativ cu personal şi utilaje specializate pentru remedierea deranjamentelor tehnice şi restabilirea circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă, mai arată sursa citată.

Haos provocat de vijelie: trafic blocat în Capitală, grindină în mai multe județe și furtună de nisip în Teleorman

ANM a emis vineri, 22 august 2025, o avertizare meteo Cod portocaliu pentru municipiul București și 14 localități din județul Ilfov, valabilă în intervalul 19:15 - 20:15.

Meteorologii au avertizat că, în Capitală și în zonele vizate din Ilfov, se semnalează descărcări electrice și intensificări ale vântului cu viteze de 70–80 km/h. Pentru informarea populației a fost transmis un mesaj Ro-Alert. Furtuna a provocat deja probleme în București.