search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Copaci căzuți și drumuri blocate în Dolj, în urma vijeliilor. Meteorologii au emis Cod portocaliu de vijelii pentru cinci județe din sud

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Vijelii puternice s-au abătut în mai multe județe din sudul țării, vineri după-amiază, 22 august 2025. În județul Dolj s-au semnalat copaci doborâți în mai multe localități, din această cauză traficul fiind blocat pe anumite drumuri.

Vântul a fost atât de puternic încât a smuls copacii din rădăcini, conform unui video postat de primarul localității Călărași din județul Dolj. Primarul Sorin Sandu a făcut apel la cetățeni să anunțe evenimentele nedorite și să evite să intervină dacă în cădere copacii au antrenat și firele de curent electric, pentru a nu fi supuși riscurilor de electrocutare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj a anunțat că s-a semnalat un copac căzut pe carosabil în municipiul Craiova, în spatele Parcului „Nicolae Romanescu”, pompierii din cadrul Detașamentului 1 Craiova intervenind cu un modul de descarcerare. Un alt copac a căzut  pe strada Potelu.

Pompierii ISU Dolj au intervenit pentru eliberarea carosabilului FOTO: ISU Dolj
Pompierii ISU Dolj au intervenit pentru eliberarea carosabilului FOTO: ISU Dolj

Evenimente similare s-au semnalat și din alte localități ale județului Dolj. În localitățile Poiana Mare, Afumați și Desa au căzut copaci pe carosabil.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că pe DN 55A, între localitățile Calafat și Poiana Mare, tot din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, mai mulți copaci au căzut pe suprafața de rulare, blocând circulația în ambele sensuri.

Nu sunt persoane rănite ori auto avariate”, au anunțat polițiștii, care au estimat  reluarea normală a circulației după ora 18.00.

Intervenții ale pompierilor ISU Dolj FOTO: ISU Dolj
Intervenții ale pompierilor ISU Dolj FOTO: ISU Dolj

Tot în Dolj s-au produs în același interval de timp și două incendii de vegetație uscată, în satul Albești din Șimnicu de Sus și în Făcăi. 

În județul Olt s-au anunțat de asemenea copaci căzuți pe carosabil, în localitatea Vișina. Solicitări pentru a se degaja copacii căzuți pe carosabil au venit și din Corabia, unde au acționat pompierii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

image

În interval 22 august, ora 13.00 – 22 august, ora 19.00, se află în vigoare o avertizare Cod portocalu de vijelii puternice, județele vizate fiind  Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu „Dinspre vestul Olteniei către sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu vijelii puternice cu viteze în general de 80...90 km/h”, au avertizat meteorologii. 

Craiova

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
gandul.ro
image
Hărțuitorul soților Măruță a fost internat la psihiatrie! Ce s-a întâmplat cu ordinul de protecție
mediafax.ro
image
A mâncat chipsuri și curry, iar ulterior a murit subit în brațele tatălui său la doar 12 ani. Cum a fost posibil așa ceva
fanatik.ro
image
Mohammad Murad, despre provocarea xenofobă lansată de Dan Tanasă, coleg în AUR și Parlament: „O mare prostie. Gândire total depășită”
libertatea.ro
image
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
"Îi veți boteza copilul lui Ianis Hagi?" Gigi Becali a răspuns cu un "NU" clar, apoi a explicat totul
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
antena3.ro
image
Facturi duble sau chiar triple la electricitate, după aplicarea TVA de 21%. Nazare: S-a aplicat corect legea
observatornews.ro
image
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Irina Loghin, decizie de înţeles la doar două luni de la moartea soţului
playtech.ro
image
Motivul bizar pentru care o femeie s-a trezit cu vacanța ruinată. Ce a putut să pățească în plină zi pe străzi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adio! După Hacken - CFR Cluj 7-2, Louis Munteanu a mai primit o lovitură
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Motivul pentru care Georgiana nu poate fi înmormântată. Părinții fetei moarte pe A1 sunt în stare de șoc: ,,Suntem distruși”
kanald.ro
image
BREAKING: Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, BNR va tipări euro până la final de 2025. Ce riscă românii
romaniatv.net
image
ANAF a făcut ravagii cu controalele! Operațiune de amploare a Fiscului împotriva evaziunii din comerțul online
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
click.ro
Tily Niculae a divorțat Instagram jpg
Divorț șoc în showbiz! Tily Niculae: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Armata Roșie, în 1944 (© Wikimedia Commons)
Fără ofensiva Armatei Roșii, Lovitura de stat de la 23 august 1944 n-ar mai fi avut loc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?