Video Copaci căzuți și drumuri blocate în Dolj, în urma vijeliilor. Meteorologii au emis Cod portocaliu de vijelii pentru cinci județe din sud

Vijelii puternice s-au abătut în mai multe județe din sudul țării, vineri după-amiază, 22 august 2025. În județul Dolj s-au semnalat copaci doborâți în mai multe localități, din această cauză traficul fiind blocat pe anumite drumuri.

Vântul a fost atât de puternic încât a smuls copacii din rădăcini, conform unui video postat de primarul localității Călărași din județul Dolj. Primarul Sorin Sandu a făcut apel la cetățeni să anunțe evenimentele nedorite și să evite să intervină dacă în cădere copacii au antrenat și firele de curent electric, pentru a nu fi supuși riscurilor de electrocutare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj a anunțat că s-a semnalat un copac căzut pe carosabil în municipiul Craiova, în spatele Parcului „Nicolae Romanescu”, pompierii din cadrul Detașamentului 1 Craiova intervenind cu un modul de descarcerare. Un alt copac a căzut pe strada Potelu.

Evenimente similare s-au semnalat și din alte localități ale județului Dolj. În localitățile Poiana Mare, Afumați și Desa au căzut copaci pe carosabil.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că pe DN 55A, între localitățile Calafat și Poiana Mare, tot din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, mai mulți copaci au căzut pe suprafața de rulare, blocând circulația în ambele sensuri.

„Nu sunt persoane rănite ori auto avariate”, au anunțat polițiștii, care au estimat reluarea normală a circulației după ora 18.00.

Tot în Dolj s-au produs în același interval de timp și două incendii de vegetație uscată, în satul Albești din Șimnicu de Sus și în Făcăi.

În județul Olt s-au anunțat de asemenea copaci căzuți pe carosabil, în localitatea Vișina. Solicitări pentru a se degaja copacii căzuți pe carosabil au venit și din Corabia, unde au acționat pompierii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

În interval 22 august, ora 13.00 – 22 august, ora 19.00, se află în vigoare o avertizare Cod portocalu de vijelii puternice, județele vizate fiind Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu „Dinspre vestul Olteniei către sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu vijelii puternice cu viteze în general de 80...90 km/h”, au avertizat meteorologii.