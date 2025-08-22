search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Haos provocat de vijelie: trafic blocat în Capitală, grindină în mai multe județe și furtună de nisip în Teleorman

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

ANM a emis vineri, 22 august 2025, o avertizare meteo Cod portocaliu pentru municipiul București și 14 localități din județul Ilfov, valabilă în intervalul 19:15 - 20:15.

A plouat cu grindina la Iași FOTO: Captură video
A plouat cu grindina la Iași FOTO: Captură video

Meteorologii avertizează că, în Capitală și în zonele vizate din Ilfov, se semnalează descărcări electrice și intensificări ale vântului cu viteze de 70–80 km/h. Pentru informarea populației a fost transmis un mesaj Ro-Alert.

În paralel, ISU București-Ilfov a emis un mesaj Ro-Alert pentru populația din Capitală, avertizând asupra pericolului reprezentat de vijelie.

Autoritățile recomandă oamenilor să evite deplasările și să respecte măsurile de siguranță: să nu se adăpostească sub copaci sau stâlpi, să închidă ferestrele locuințelor și să evite contactul cu cablurile electrice căzute.

Furtuna a provocat deja probleme în București. Traficul pe strada Dudești este blocat, după ce un copac s-a prăbușit pe carosabil în urma rafalelor puternice de vânt.

Traficul pe strada Dudești este blocat FOTO: Facebook
Traficul pe strada Dudești este blocat FOTO: Facebook

Echipele de intervenție ISU acționează în următoarele locații:

  • Calea Dudești – copac căzut pe linia de tramvai, blocând circulația;
  • Calea Rahovei, Aleea Mladinovici Dragoș, Intrarea Făgețelu, Șoseaua Ștefan cel Mare, Strada Teiuș, Aleea Iosif Hodoș, Calea Floreasca – copaci prăbușiți pe autoturisme;
  • Șoseaua Berceni și Șoseaua Alexandria – elemente de construcție desprinse;
  • Strada Oboga, Strada Straja, Aleea Niculițel, Strada Valea Ialomiței, Strada Mureșanu Andrei, Strada Istriei, Strada Negustori, Strada Samoilă Dumitru, Strada Crinul de Pădure – copaci doborâți de vânt.

În total, zeci de mașini au fost avariate și mai multe artere de circulație au fost blocate, potrivit Fiipregătit.ro.

Localități afectate în Ilfov

O avertizare similară este valabilă și pentru 20 de localități din județul Ilfov, unde fenomenele extreme se vor manifesta până la ora 20:00. Sunt vizate Voluntari, Pantelimon, Brănești, Periș, Gruiu, Balotești, Afumați, Glina, Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Găneasa, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Nuci, Corbeanca, Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu.

În aceste zone, rafalele de vânt pot atinge 70–80 km/h, fiind însoțite de descărcări electrice și averse ce pot cumula între 10 și 20 l/mp.

Ro-Alert și în Iași

Autoritățile au transmis avertizări Ro-Alert și pentru județul Iași, unde între orele 19:30 și 20:30 au fost prognozate averse torențiale, descărcări electrice și grindină.

Fenomene similare s-au înregistrat și în județul Covasna, la Întorsura Buzăului, unde ploaia torențială a fost însoțită de grindină.

Locuitorii au fost sfătuiți să evite deplasările, să se adăpostească în locuri sigure și să nu stea în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate sau a cursurilor de apă. În zona Păcurari, ploaia a fost însoțită de grindină.

Grindina la Focșani

În Focșani, vijelia însoțită de grindină a doborât mai mulți copaci și a smuls acoperișuri din centrul orașului. În anumite zone s-a întrerupt curentul electric și alimentarea cu apă.

În unele podgorii, grindina a distrus hectare întregi de culturi de viță de vie, având dimensiunea unui ou. 

Vijelia a smuls acoperișuri în centrul orașului Focșani FOTO: Vrancea24
Imaginea 1/4: Vijelia a smuls acoperișuri în centrul orașului Focșani FOTO: Vrancea24
Vijelia a smuls acoperișuri în centrul orașului Focșani FOTO: Vrancea24
În Focșani vijelia însoțită de grindină FOTO: Facebook
În Focșani vijelia însoțită de grindină FOTO: Facebook
În Focșani vijelia însoțită de grindină FOTO: Facebook

Furtună de nisip în Teleorman

Imagini spectaculoase au fost surprinse la Roșiorii de Vede, județul Teleorman, unde o furtună de nisip a redus vizibilitatea și a îngreunat traficul rutier.

Furtună de nisip în Teleorman FOTO: Facebook / Meteoplus
Imaginea 1/3: Furtună de nisip în Teleorman FOTO: Facebook / Meteoplus
Furtună de nisip în Teleorman FOTO: Facebook / Meteoplus
Furtună de nisip în Teleorman FOTO: Facebook / Meteoplus
Furtună de nisip în Teleorman FOTO: Facebook / Meteoplus

Fenomenul a fost provocat de vântul puternic, care a ridicat praful de pe câmpurile uscate din apropierea orașului.

Victime și cazuri medicale

În urma fenomenelor meteo periculoase au fost raportate două cazuri medicale. În județul Argeș, localitatea Hârtiești, satul Lucieni, vântul puternic a smuls acoperișul unei locuințe, surprinzând trei persoane. Două dintre acestea primesc îngrijiri medicale la fața locului, dintre care una se află în stop cardio-respirator, cu manevre de resuscitare în curs, iar a treia persoană nu era prezentă la sosirea echipelor de intervenție. Pentru gestionarea situației au fost alocate autospeciale de stingere cu apă și spumă, autospeciale de descarcerare, un container multirisc, ambulanțe SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În urmă cu scurt timp, echipele ISU au intervenit pentru acordarea de prim ajutor calificat unei persoane surprinse sub un copac pe strada Samoilă Dumitru, tot în Sector 4 al Capitalei. La sosirea primelor echipaje, persoana era inconștientă. Salvatorii au procedat la extragerea victimei de sub copac, care a fost transportată ulterior la spital, conștientă. Intervenția a fost realizată cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o unitate de terapie intensivă mobilă.

Intervențiile sunt în continuă dinamică, fiind raportate noi apeluri privind consecințele fenomenelor meteo.

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în aer liber pe durata fenomenelor anunțate, evitarea staționării în apropierea copacilor, stâlpilor sau a panourilor publicitare, asigurarea și închiderea ferestrelor și ușilor locuințelor, parcarea în zone ferite de arbori sau alte structuri instabile și nu atingerea cablurilor electrice aflate la sol, care pot fi sub tensiune. Pentru informații actualizate și ghiduri de comportament în situații de urgență, cetățenii pot accesa site-ul ANM, platforma națională de pregătire în situații de urgență sau aplicația mobilă DSU, care oferă notificări în timp real.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
gandul.ro
image
Anunțul făcut de ministrul Apărării, după ce rezerviștii au primit 'ordine de chemare'
mediafax.ro
image
O mamă a găsit mesaje tulburătoare pe rochia fiicei sale. A rămas șocată când a descoperit totul
fanatik.ro
image
Mohammad Murad, despre provocarea xenofobă lansată de Dan Tanasă, coleg în AUR și Parlament: „O mare prostie. Gândire total depășită”
libertatea.ro
image
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Gigi Becali nici nu se gândește să-i boteze copilul lui Ianis Hagi! Care e motivul
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Reacţia poliţistului lovit cu sabia în cap de Alexandru Huţuleac, după extrădarea interlopului
observatornews.ro
image
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Arată ca Mykonos, dar este în Spania si e mult mai ieftin. Satul incredibil cu case albe și mare turcoaz te va cuceri
playtech.ro
image
A mâncat chipsuri și curry, iar ulterior a murit subit în brațele tatălui său la doar 12 ani. Cum a fost posibil așa ceva
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adio! După Hacken - CFR Cluj 7-2, Louis Munteanu a mai primit o lovitură
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Cutremur vineri seară în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
kanald.ro
image
BREAKING: Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, BNR va tipări euro până la final de 2025. Ce riscă românii
romaniatv.net
image
Cum a păcalit Guvernul milioane de români. TVA majorat se aplică din urmă
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
click.ro
Tily Niculae a divorțat Instagram jpg
Divorț șoc în showbiz! Tily Niculae: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
mato violador 4jpg webp
Marianne Bachmeier: femeia care l-a ucis pe criminalul fiicei sale în timpul procesului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?