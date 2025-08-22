Video Haos provocat de vijelie: trafic blocat în Capitală, grindină în mai multe județe și furtună de nisip în Teleorman

ANM a emis vineri, 22 august 2025, o avertizare meteo Cod portocaliu pentru municipiul București și 14 localități din județul Ilfov, valabilă în intervalul 19:15 - 20:15.

Meteorologii avertizează că, în Capitală și în zonele vizate din Ilfov, se semnalează descărcări electrice și intensificări ale vântului cu viteze de 70–80 km/h. Pentru informarea populației a fost transmis un mesaj Ro-Alert.

În paralel, ISU București-Ilfov a emis un mesaj Ro-Alert pentru populația din Capitală, avertizând asupra pericolului reprezentat de vijelie.

Autoritățile recomandă oamenilor să evite deplasările și să respecte măsurile de siguranță: să nu se adăpostească sub copaci sau stâlpi, să închidă ferestrele locuințelor și să evite contactul cu cablurile electrice căzute.

Furtuna a provocat deja probleme în București. Traficul pe strada Dudești este blocat, după ce un copac s-a prăbușit pe carosabil în urma rafalelor puternice de vânt.

Echipele de intervenție ISU acționează în următoarele locații:

Calea Dudești – copac căzut pe linia de tramvai, blocând circulația;

Calea Rahovei, Aleea Mladinovici Dragoș, Intrarea Făgețelu, Șoseaua Ștefan cel Mare, Strada Teiuș, Aleea Iosif Hodoș, Calea Floreasca – copaci prăbușiți pe autoturisme;

Șoseaua Berceni și Șoseaua Alexandria – elemente de construcție desprinse;

Strada Oboga, Strada Straja, Aleea Niculițel, Strada Valea Ialomiței, Strada Mureșanu Andrei, Strada Istriei, Strada Negustori, Strada Samoilă Dumitru, Strada Crinul de Pădure – copaci doborâți de vânt.

În total, zeci de mașini au fost avariate și mai multe artere de circulație au fost blocate, potrivit Fiipregătit.ro.

Localități afectate în Ilfov

O avertizare similară este valabilă și pentru 20 de localități din județul Ilfov, unde fenomenele extreme se vor manifesta până la ora 20:00. Sunt vizate Voluntari, Pantelimon, Brănești, Periș, Gruiu, Balotești, Afumați, Glina, Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Găneasa, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Nuci, Corbeanca, Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu.

În aceste zone, rafalele de vânt pot atinge 70–80 km/h, fiind însoțite de descărcări electrice și averse ce pot cumula între 10 și 20 l/mp.

Ro-Alert și în Iași

Autoritățile au transmis avertizări Ro-Alert și pentru județul Iași, unde între orele 19:30 și 20:30 au fost prognozate averse torențiale, descărcări electrice și grindină.

Fenomene similare s-au înregistrat și în județul Covasna, la Întorsura Buzăului, unde ploaia torențială a fost însoțită de grindină.

Locuitorii au fost sfătuiți să evite deplasările, să se adăpostească în locuri sigure și să nu stea în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate sau a cursurilor de apă. În zona Păcurari, ploaia a fost însoțită de grindină.

Grindina la Focșani

În Focșani, vijelia însoțită de grindină a doborât mai mulți copaci și a smuls acoperișuri din centrul orașului. În anumite zone s-a întrerupt curentul electric și alimentarea cu apă.

În unele podgorii, grindina a distrus hectare întregi de culturi de viță de vie, având dimensiunea unui ou.

→ Imaginea 1/4: Vijelia a smuls acoperișuri în centrul orașului Focșani FOTO: Vrancea24

Furtună de nisip în Teleorman

Imagini spectaculoase au fost surprinse la Roșiorii de Vede, județul Teleorman, unde o furtună de nisip a redus vizibilitatea și a îngreunat traficul rutier.

→ Imaginea 1/3: Furtună de nisip în Teleorman FOTO: Facebook / Meteoplus

Fenomenul a fost provocat de vântul puternic, care a ridicat praful de pe câmpurile uscate din apropierea orașului.

Victime și cazuri medicale

În urma fenomenelor meteo periculoase au fost raportate două cazuri medicale. În județul Argeș, localitatea Hârtiești, satul Lucieni, vântul puternic a smuls acoperișul unei locuințe, surprinzând trei persoane. Două dintre acestea primesc îngrijiri medicale la fața locului, dintre care una se află în stop cardio-respirator, cu manevre de resuscitare în curs, iar a treia persoană nu era prezentă la sosirea echipelor de intervenție. Pentru gestionarea situației au fost alocate autospeciale de stingere cu apă și spumă, autospeciale de descarcerare, un container multirisc, ambulanțe SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În urmă cu scurt timp, echipele ISU au intervenit pentru acordarea de prim ajutor calificat unei persoane surprinse sub un copac pe strada Samoilă Dumitru, tot în Sector 4 al Capitalei. La sosirea primelor echipaje, persoana era inconștientă. Salvatorii au procedat la extragerea victimei de sub copac, care a fost transportată ulterior la spital, conștientă. Intervenția a fost realizată cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o unitate de terapie intensivă mobilă.

Intervențiile sunt în continuă dinamică, fiind raportate noi apeluri privind consecințele fenomenelor meteo.

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în aer liber pe durata fenomenelor anunțate, evitarea staționării în apropierea copacilor, stâlpilor sau a panourilor publicitare, asigurarea și închiderea ferestrelor și ușilor locuințelor, parcarea în zone ferite de arbori sau alte structuri instabile și nu atingerea cablurilor electrice aflate la sol, care pot fi sub tensiune. Pentru informații actualizate și ghiduri de comportament în situații de urgență, cetățenii pot accesa site-ul ANM, platforma națională de pregătire în situații de urgență sau aplicația mobilă DSU, care oferă notificări în timp real.