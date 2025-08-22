Avertizări de vreme severă imediată. Furtuni și grindină în vestul și nord-vestul țării. Zonele vizate de coduri galbene și portocalii

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 22 august, mai multe avertizări imediate de vreme severă. Specialiștii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină în mai multe localități din județele Timiș și Satu Mare.

Atenționare nowcasting cod galben

Codul galben a fost prelungit până la ora 16:30 în județul Timiș. Sunt așteptate averse torențiale cu acumulări de 15–25 l/mp, intensificări ale vântului de până la 60 km/h, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni (1–2 cm).

Zonele vizate sunt: Făget, Tomești, Dumbrava, Margina, Traian Vuia, Fârdea, Mănăștiur, Curtea și Pietroasa.

Cod portocaliu de furtună în Satu Mare

În județul Satu Mare este în vigoare un cod portocaliu de furtună, valabil până la ora 16:00.

Sunt vizate zeci de localități din Satu Mare: Satu Mare, Negrești-Oaș, Tășnad, Bixad, Turț, Livada, Medieșu Aurit, Ardud, Certeze, Supur, Odoreu, Călinești-Oaș, Orașu Nou, Moftin, Păulești, Turulung, Culciu, Vama, Bogdand, Beltiug, Hodod, Botiz, Viile Satu Mare, Târșolț, Apa, Gherța Mică, Acâș, Socond, Racșa, Crucișor, Cămărzana, Căuaș, Santău, Homoroade, Pomi, Cehal, Valea Vinului, Terebești, Craidorolț, Săuca, Agriș, Săcășeni;

Aici sunt prognozate averse torențiale ce pot acumula 20–30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50–60 km/h) și, izolat, grindină de până la 2 cm. În ultimele ore, în aceste zone s-au acumulat deja cantități semnificative de apă, între 20 și 30 l/mp.