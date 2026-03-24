Minivacanțe în serie: câte zile libere primesc românii de 1 Mai și Rusalii în 2026

Anul 2026 aduce vești bune pentru angajați: mai multe sărbători legale pică în timpul săptămânii, ceea ce înseamnă mai multe oportunități de mini-vacanțe.

Codul Muncii prevede, în articolul 139, zilele libere în care nu se lucrează în România, stabilind sărbătorile legale acordate angajaților pentru a marca momente importante din punct de vedere național, cultural sau religios. Aceste zile trebuie respectate de toți angajatorii, iar în situațiile în care activitatea nu poate fi întreruptă, salariații beneficiază fie de timp liber corespunzător, fie de spor pentru munca prestată.

Minivacanța de 1 Mai cu o zi de vineri liberă

În 2026 sunt 17 sărbători legale, dintre care 12 pică în timpul săptămânii, ceea ce face anul mai generos din punctul de vedere al timpului liber.

Ziua Muncii pică în acest an într-o vineri, ceea ce înseamnă că angajații vor avea o zi liberă în plus pe lângă weekend.

A doua zi de Rusalii, luni, 1 iunie

Data de 31 mai, prima zi de Rusalii, pică într-o duminică în acest an, zi care oricum era liberă, însă a doua zi de Rusalii este luni, 1 iunie, când sărbătorim și Ziua Copilului. Asta înseamnă că salariații vor avea parte de un weekend prelungit.

Ce zile libere legale mai avem în 2026