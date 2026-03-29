search
Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sărbători în aprilie 2026. Calendar ortodox complet, cu zile libere și zile de post în preajma Paștelui

0
0
Publicat:

Luna aprilie aduce marile sărbători religioase din prima parte a anului: Floriile, Săptămâna Patimilor și Învierea Domnului. Tot în această lună se regăsesc zile de post, perioade în care nu se fac parastase și două zile libere legale acordate cu ocazia Paștelui ortodox.

Mănăstirile devin mai căutate în timpul sărbătorilor. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Pentru creștinii ortodocși, prima mare sărbătoare a lunii aprilie este Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile), celebrată duminică, 5 aprilie 2026.

Floriile, Învierea Domnului și alte sărbători importante în aprilie 2026

Floriile sunt una dintre cele mai importante sărbători religioase ale românilor și marchează intrarea în Săptămâna Patimilor.

„În această zi, denumită și Duminica Stâlpărilor, se sfințesc, prin rugăciune și stropire cu agheasmă, ramuri înmugurite de salcie, care se împart creștinilor, iar slujitorii Bisericii le țin în mâini, alături de lumânări aprinse, ca simbol al biruinței vieții asupra morții. Ramurile de salcie amintesc de ramurile de finic și de măslin cu care a fost întâmpinat Mântuitorul. După ce au fost aduse la biserică spre a fi sfințite, cu acestea creștinii împodobesc icoanele, ușile și ferestrele”, notează crestinortodox.ro.

Săptămâna 6–11 aprilie 2026 este Săptămâna Patimilor, perioada în care sunt pomenite Lunea Mare, Marțea Mare, Miercurea Mare, Joia Mare, Vinerea Mare și Sâmbăta Mare. Dintre acestea, Vinerea Mare, pe 10 aprilie, are o semnificație aparte, fiind ziua răstignirii și îngropării Domnului, menționată ca zi aliturgică.

Potrivit teologilor, această săptămână este una a pioșeniei în sfintele lăcașuri monahale, de aceea postul devine mai aspru. 

În biserici au loc slujbele religioase numite Denii, pentru pomenirea ultimelor zile ale lui Hristos pe Pământ. Una dintre cele mai importante este Denia celor 12 Evanghelii, în cadrul căreia sunt citite fragmente din cele patru Sfinte Evanghelii, care redau ultimele învățături ale Mântuitorului către ucenicii Săi. În Vinerea Mare, în toate bisericile ortodoxe se desfășoară Denia Prohodului Domnului, o slujbă în care sunt cântate, în imnuri împărțite în trei „stări”, patimile, răstignirea, moartea și îngroparea Mântuitorului.

Cea mai importantă sărbătoare a lunii este Învierea Domnului, celebrată duminică, 12 aprilie 2026. În calendarul ortodox, zilele de 13 și 14 aprilie apar, de asemenea, în legătură cu sărbătoarea Paștelui, în cadrul Săptămânii Luminate.

Printre celelalte repere importante din aprilie 2026 se află Izvorul Tămăduirii, pe 17 aprilie, și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, sărbătorit pe 23 aprilie.

Zilele libere și zile de post în aprilie 2026

În România vor fi zile libere legale duminică, 12 aprilie 2026, prima zi de Paște, și luni, 13 aprilie 2026, a doua zi de Paște.

În aprilie 2026, primele 11 zile ale lunii se află în Postul Sfintelor Paști, cuprins în acest an în perioada 23 februarie – 11 aprilie. În 4 aprilie, de Sâmbăta lui Lazăr, este dezlegare la ulei și vin, iar de Florii, în 5 aprilie, este dezlegare la pește. În 10 aprilie, Vinerea Mare rămâne una dintre cele mai aspre zile din această perioadă.

În tradiția ortodoxă, parastasele nu se săvârșesc în toate duminicile de peste an, la praznicele împărătești, în zilele de rând ale Postului Mare, în zilele aliturgice și în perioada dintre Duminica Floriilor și Duminica Sfântului Apostol Toma.

În aprilie 2026, nu se fac parastase în zilele obișnuite din prima parte a lunii, cât timp continuă Postul Mare, iar apoi nu se fac în perioada 5 aprilie – 19 aprilie 2026, de la Florii până la Duminica Tomii. O excepție importantă din această zonă de calendar este Sâmbăta lui Lazăr, pe 4 aprilie, când în calendar este menționată și Pomenirea celor adormiți.

Paștele catolic este sărbătorit pe 5 aprilie 2026. Sărbătorile importante ale catolicilor sunt și Joia Sfântă, pe 2 aprilie, Vinerea Sfântă, pe 3 aprilie, Sâmbăta Sfântă, pe 4 aprilie, apoi Învierea Domnului, pe 5 aprilie, și a doua zi de Paște, pe 6 aprilie.

Calendar ortodox pentru aprilie 2026

1 aprilie – Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca – post.

2 aprilie – Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni.

3 aprilie – Sfântul Nichita Mărturisitorul.

4 aprilie – Sâmbăta lui Lazăr; Pomenirea celor adormiți – dezlegare la ulei și vin.

5 aprilie – Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile) – dezlegare la pește.

6 aprilie – Lunea Mare.

7 aprilie – Marțea Mare.

8 aprilie – Miercurea Mare.

9 aprilie – Joia Mare – post.

10 aprilie – Vinerea Mare – zi aliturgică.

11 aprilie – Sâmbăta Mare.

12 aprilie – Învierea Domnului (Sfintele Paști) – zi liberă legală.

13 aprilie – A doua zi de Paști – zi liberă legală.

14 aprilie – A treia zi de Paști.

15 aprilie – Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim.

16 aprilie – Sfintele Mucenițe Agapi, Hionia și Irina.

17 aprilie – Izvorul Tămăduirii.

18 aprilie – Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul.

19 aprilie – Duminica Tomii.

20 aprilie – Sfântul Teotim, Episcopul Tomisului.

21 aprilie – Sfântul Mucenic Ianuarie.

22 aprilie – Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul – dezlegare la pește.

23 aprilie – Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

24 aprilie – Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Iosif din Maramureș – dezlegare la pește.

25 aprilie – Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului; Sfântul Evanghelist Marcu.

26 aprilie – Duminica Femeilor Mironosițe.

27 aprilie – Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului.

28 aprilie – Sfinții Apostoli Iason și Sosipatru.

29 aprilie – Sfinții Nouă Mucenici din Cizic – dezlegare la pește.

30 aprilie – Sfântul Apostol Iacov.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât va costa casa din Italia a Gabrielei Cristea după ce va fi reconstruită și renovată: „Va fi ca un hotel de 5 stele”. Conacul va avea șapte camere și un living imens
image
Roxana Nemeș și-a recăpătat silueta după ce a născut gemeni. Cum a slăbit 23 de kilograme: „Această dietă mă ajută”

OK! Magazine

image
Nu se mai poate face nimic? Verdictul brutal primit din partea medicilor de prințesa norvegiană

Click! Pentru femei

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?