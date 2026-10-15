„Zici că ne-am întors în anii 2000”. Lista posibililor miniștri din Guvernul Niculescu, întâmpinată cu ironii pe rețelele sociale

Lista miniștrilor propuși pentru viitorul Guvern Luca Niculescu a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare. Mulți români au ironizat revenirea unor politicieni în Executiv și promisiunile de „stabilitate” ale noii formule de guvernare.

Luca Niculescu ar putea deveni prim-ministru al noului guvern al României. Foto: GEORGE CALIN

Numele miniștrilor care ar urma să facă parte din viitorul guvern al României au stârnit numeroase comentarii pe Reddit și Facebook.

Llista posibililor miniștri ai Guvernului Luca Niculescu îi include pe Marian Neacșu, propus vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, Radu Oprea la Apărare, Radu Marinescu la Justiție, Alexandru Stoica la Dezvoltare, Ștefan Ovidiu Popa la Transporturi, Mihai Ghigiu la Investiții și Proiecte Europene, Daniel Zamfir la Economie, Florin Barbu la Agricultură, Alexandru Rogobete la Sănătate, Florin Manole la Muncă și Natalia Intotero la Mediu. Pentru ministerele care ar urma să fie conduse de tehnocrați sunt propuși Alexandru Nazare la Finanțe, Dan Neculăescu la Afaceri Externe, Sorin Costreie la Educație, Dumitru Chisăliță la Energie, Ioana Ciocan la Cultură și Bogdan Dumitru la Comunicații și Inteligență Artificială.

„Zici că ne-am întors înapoi în anii 2000”

Pe Reddit, o postare despre componența posibilă a viitorului cabinet a adunat sute de comentarii. Mulți români au ironizat numele discutate pentru ministere, iar unii au comparat lista cu o întoarcere în trecut.

„Zici că ne-am întors înapoi în anii 2000”, a scris un utilizator.

„Adevărat. Lipsește doar Adrian Năstase prim-ministru”, i-a răspuns altul.

Alți comentatori și-au imaginat că lista ar fi fost alcătuită cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Se vede că a evoluat ChatGPT în ultimii ani. N-a greșit nimic. Chiar i-a ales pe cei mai cei”, a comentat altcineva.

„A folosit Luca versiunea free (n.r. gratuită)”, a completat acesta.

Și posibila desemnare a lui Daniel Zamfir la Ministerul Economiei a atras reacții ironice.

„Zamfir la Economie. Unele glume se scriu singure”, a scris un utilizator.

Altul l-a completat cu o comparație.

„Păi, hai să-l punem și pe Puya la Ministerul Culturii”, a scris acesta.

Numele lui Eugen Teodorovici a provocat comentarii despre revenirea unor figuri cunoscute în executiv.

„Orlando is back, baby!”, a scris un participant.

Alt utilizator a remarcat absența lui Cătălin Predoiu, politician asociat frecvent cu funcțiile guvernamentale

„Unde este Predoiu?”, a întrebat ironic.

Alți români au întrebat de ce partidele apelează la aceiași oameni, în loc să promoveze alți profesioniști.

Mesaje pentru Ilie Bolojan

Posibilul sprijin al PNL pentru noul cabinet a devenit una dintre temele centrale ale discuțiilor. Mai mulți participanți au ironizat explicațiile prin care liberalii ar putea justifica un vot favorabil.

Primele nume de miniștri din Guvernul Luca Niculescu SURSE

„PNL-ul lui Bolojan va vota acest guvern. Dar mai întâi va cere ca vreo doi din PSD-iștii vehiculați să fie schimbați, să pară că se luptă pentru ce e drept! Pentru stabilitate”, a anticipat un utilizator.

Alt român i-a transmis lui Ilie Bolojan mesajul „Don’t do it, Bolo”, adică „Nu o face, Bolo”.

Un român a răspuns imaginându-și justificarea susținerii cabinetului.

„Pentru o mai mare stabilitate, trebuie să votăm”, a adăugat acesta.

Alți comentatori au susținut că un asemenea vot ar afecta credibilitatea liberalilor.

„Dacă Bolojan votează, toată munca lor se duce la vale”, a scris un participant.

Alternativa alegerilor anticipate este susținută de unii români ca posibilitate de schimbare a raportului de forțe dintre partide.

„Aș vrea o porție de alegeri anticipate, vă rog. Fără pâine, că îngrașă”, a comentat cineva.

Un român a adăugat că simpla formare a unui cabinet nu ar fi suficientă.

„Nu, ne trebuie reforme și mai mulți care să muncească în această țară”, a adăugat acesta.

„Se întorc valorile”. Reacții împărțite pe Facebook

Și pe Facebook, numeroși români au criticat politicienii menționați pentru mai multe ministere și le-au reproșat activitatea din funcțiile anterioare. Un mesaj publicat de Laurențiu Dincă a provocat nemulțumiri și ironii.

„Se întorc valorile, fiecare zi pe bară a fost un coșmar pentru ăștia”, a comentat o româncă.

Mulți români au explicat, pe scurt, cum văd noul guvern.

„E guvern de Halloween”, „Numai olimpici. Ăștia sting lumina”, „Aceeași Mărie... Greul tot noi, oamenii de rând, îl vom duce”, „Un guvern pentru liniștea lor, un președinte pentru liniștirea noastră”, au fost unele comentarii.

Unii au remarcat că printre politicienii criticați se află oameni care au făcut parte și din cabinetul anterior.

„N-au fost acești miniștri și în guvernul Bolojan? Sau n-are importanță că Bolojan i-a avut și el?”, a întrebat un comentator.

Altcineva a răspuns ironic.

„Iar dacă USR și PNL au marii specialiști, pot oricând să intre la guvernare și să își desemneze și ei miniștri. Dar stai, ideea lor era că vor rămâne în opoziție și vor critica de acolo”, a replicat acesta.

Au existat și îndemnuri de a aștepta confirmarea numelor distribuite online.

„Zvonuri. Hai să așteptăm lista prezentată oficial”, a scris un român.

Nicușor Dan a declarat joi, 15 octombrie, la Bruxelles că „sunt șanse mari de a avea marți un guvern”. PSD a decis să participe cu 11 reprezentanți, iar UDMR și-a exprimat disponibilitatea de a susține învestirea. PNL a analizat un acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu, care urmează să prezinte Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare.