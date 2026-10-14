Primele nume de miniștri din Guvernul Luca Niculescu SURSE

Guvernul condus de Luca Niculescu va fi unul hibrid. Va conține miniștri cu carnet PSD, apoi apropiați ai președintelui Nicușor Dan la Externe, Apărare și Finanțe, dar câțiva tehnocrați aleși de Luca Niculescu, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Luca Niculescu, premierul desemnat Foto: Facebook/Luca Niculescu

Eugen Tomac, prima propunere de prim-ministru după căderea Guvernului Bolojan, ar putea fi vicepremier fără portofoliu în Guvernul Niculescu. De la PSD se vor întoarce în Executiv, cu siguranță, Marian Neacșu, Alexandru Rogobete și Radu Marinescu, susțin sursele citate.

1. Luca Niculescu - premier

2. Eugen Tomac - vicepremier

3. Dan Neculăescu (ambasadorul României la NATO) - Externe

4. Marian Neacșu - Interne

5. Alexandru Nazare - Finanțe

6. Sorin Costreie (consilier prezidențial) - Educație

7. Alexandru Rogobete - Sănătate

8. Bogdan Ivan - Energie

9. Petre Florin Manole / Ciprian Văcaru - Muncă

10. Radu Marinescu - Justiție

11. Ionuț Mașala - Transporturi

12. Florin Barbu - Agricultură

Consiliul Național al PSD se reunește miercuri, de la ora 16.00, la Vila Lac, pentru a stabili poziția partidului față de viitorul Cabinet condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Social-democrații vor decide dacă intră la guvernare cu miniștri sau dacă oferă doar sprijin parlamentar Executivului.

PNL a anunțat că nu intenționează să participe la guvernare. Totuși, Liderul liberal Ilie Bolojan a declarat că formațiunea analizează semnarea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat, document care ar stabili condițiile în care PNL poate contribui la menținerea stabilității politice în următoarele șase luni.

În același timp, UDMR și-a anunțat disponibilitatea de a susține noul Executiv. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a declarat că Uniunea va vota guvernul și programul de guvernare propuse de Luca Niculescu, indiferent dacă acesta va fi format din tehnocrați sau va avea la bază o majoritate construită în jurul PSD.