 Primele nume de miniștri din Guvernul Luca Niculescu SURSE | adevarul.ro
search
Miercuri, 14 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Primele nume de miniștri din Guvernul Luca Niculescu SURSE

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Guvernul condus de Luca Niculescu va fi unul hibrid. Va conține miniștri cu carnet PSD, apoi apropiați ai președintelui Nicușor Dan la Externe, Apărare și Finanțe, dar câțiva tehnocrați aleși de Luca Niculescu, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Luca Niculescu, premierul desemnat
Luca Niculescu, premierul desemnat Foto: Facebook/Luca Niculescu

Eugen Tomac, prima propunere de prim-ministru după căderea Guvernului Bolojan, ar putea fi vicepremier fără portofoliu în Guvernul Niculescu. De la PSD se vor întoarce în Executiv, cu siguranță, Marian Neacșu, Alexandru Rogobete și Radu Marinescu, susțin sursele citate.

1. Luca Niculescu - premier

2. Eugen Tomac - vicepremier

3. Dan Neculăescu (ambasadorul României la NATO) - Externe

4. Marian Neacșu - Interne

5. Alexandru Nazare - Finanțe

6. Sorin Costreie (consilier prezidențial) - Educație

7. Alexandru Rogobete - Sănătate

8. Bogdan Ivan - Energie

9. Petre Florin Manole / Ciprian Văcaru - Muncă

10. Radu Marinescu - Justiție

11. Ionuț Mașala - Transporturi

12. Florin Barbu - Agricultură

Consiliul Național al PSD se reunește miercuri, de la ora 16.00, la Vila Lac, pentru a stabili poziția partidului față de viitorul Cabinet condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Social-democrații vor decide dacă intră la guvernare cu miniștri sau dacă oferă doar sprijin parlamentar Executivului.

PNL a anunțat că nu intenționează să participe la guvernare. Totuși, Liderul liberal Ilie Bolojan a declarat că formațiunea analizează semnarea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat, document care ar stabili condițiile în care PNL poate contribui la menținerea stabilității politice în următoarele șase luni.

În același timp, UDMR și-a anunțat disponibilitatea de a susține noul Executiv. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a declarat că Uniunea va vota guvernul și programul de guvernare propuse de Luca Niculescu, indiferent dacă acesta va fi format din tehnocrați sau va avea la bază o majoritate construită în jurul PSD.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prăbușirea like-urilor la postările lui Simion și ale influencerilor lui Georgescu: există o legătură cu centrele Yandex din Rusia?
digi24.ro
image
Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer şi a suferit o intervenţie chirurgicală de îndepărtare a unui lob pulmonar
stirileprotv.ro
image
În timp ce „avocații drogurilor” din Parlament încearcă să dezincrimineze consumul, pe motiv că stupefiantele nu sunt atât de periculoase, vedetele României urcă drogate la volan. „Firicel” din Las Fierbinți e doar ultimul nume dintr-o listă cu drogați celebri care i-au pus pe ceilalți în pericol. Ce se va întâmpla când consumul nu va mai fi pedepsit?
gandul.ro
image
Panică în partide după amenințarea pe surse cu anticipatele a lui Nicușor Dan
mediafax.ro
image
„Acum ne bagă și la pușcărie?!” Laurențiu Reghecampf, apărat de fostul campion al României care a avut aceleași probleme. La ce verdict să se aștepte FCSB
fanatik.ro
image
Cine sunt oamenii de la coada Sfintei Parascheva și ce îi aduce la Iași: „Avem nevoie să nu ne purtăm singuri poverile”
libertatea.ro
image
Parlamentul ar putea fi dizolvat vineri. Planul lui Nicușor Dan dacă Guvernul Niculescu nu are majoritate
digi24.ro
image
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
gsp.ro
image
S-au încheiat negocierile dintre Adrian Mutu și FRF
digisport.ro
image
Anca Țurcașiu, surpriză emoționantă din partea iubitului ei, Călin Șerban! Ce cadou i-a oferit: „40 de ani au trecut!”
click.ro
image
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
antena3.ro
image
Centrala de 1.700 MW de la Mintia a irakienilor, gata în trei ani, centrala Iernut de 430 MW a Romgaz, încă în şantier după zece ani
zf.ro
image
Satul în care o casă de 80mp cu 3 camere se dă cu 8.000 de euro
observatornews.ro
image
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
cancan.ro
image
Ce ar însemna o indexare mai mică a pensiilor în 2027? Avocat: O restrângere a dreptului la pensie
newsweek.ro
image
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
prosport.ro
image
Când este mai avantajos să retragi banii din Pilonul II. Unii români îi lasă în cont și după pensionare
playtech.ro
image
Cum a ajuns Andrei Cordea să piardă 180.000 de euro de la CFR Cluj!
fanatik.ro
image
Jocul lui Grindeanu cu PNL: „Este culmea parodiei, schizofrenie politică. O insultă la inteligența românului care are preocupări legate de stabilitatea țării”
ziare.com
image
Cristi Chivu a găsit vinovatul după Inter - Club Brugge 3-4 și a spus-o pe față
digisport.ro
image
Ce ar fi pățit „Firicel” dacă era prins drogat la volan în Occident: diferența uriașă dintre justiția românească și cea din țările dezvoltate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E cutremur! Nicuşor Dan tocmai a dat NUCLEARA, se resetează tot
romaniatv.net
image
Tradiții de Sfânta Parascheva. Ce e interzis să faci în ziua de 14 octombrie
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Anisia a născut! Prima fotografie emoționantă cu bebelușul, chiar din maternitate. Ce sex are copilul
actualitate.net
image
Gustarea care nu-i lipsește Valentinei Pelinel din mașină: „Nu țin nicio dietă!” Ce are mereu la ea
click.ro
image
Ben Affleck, răspuns tranșant după ce fiul său i-a cerut un Lamborghini: „Eu am bani, tu ești falit!”
click.ro
image
Cazări inedite în România: dormi sub stele într-o căruță cu coviltir, cu baie și aer condiționat
click.ro
2 maha vajiralongkorn regele thailandei 1 jpg jpeg
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat
okmagazine.ro
Ninon de Lenclos profimedia 0986681013 jpg
„Dacă îmi cereți abstinență sexuală, mă spânzur!” „Regina curtezanelor” a sfidat morala și a transformat seducția într-o artă
okmagazine.ro
Volumul First Folio, la Folger Shakespeare Library, Washington DC, SUA
Cartea care a salvat pentru posteritate opera lui Shakespeare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Aylin Cadîr, dezvăluiri emoționante despre familia sa și copilăria în comunitatea turcă: „Mi-era rușine să-mi spun numele”. Ce relație are astăzi cu sora ei, Ayfer
image
Gustarea care nu-i lipsește Valentinei Pelinel din mașină: „Nu țin nicio dietă!” Ce are mereu la ea

OK! Magazine

image
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat