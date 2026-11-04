Primărița Municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, a transmis miercuri, 4 noiembrie, că autoritățile au intervenit și au evacuat zeci de pisici ținute într-un apartament din cartierul Grui. Starea de sănătate a felinelor era deplorabilă, iar Administrația Domeniului Public (ADP) a scos patru remorci cu cârpe, haine și covoare putrede din cauza dejecțiilor.

„De mai bine de patru ani locatarii blocului P5 din cartierul Grui sunt terorizați de o doamnă, proprietara unui apartament din bloc, care a umplut casa cu peste 30 de pisici. În casă locuiește și fiica dumneaei, care este în evidența DAS ca persoană cu dizabilități.

Am făcut sute de solicitări către instituțiile abilitate pentru a ne sprijini să putem intra în casă pentru a ne asigura că atât doamna cât și fiica sunt sănătoase și în siguranță. Vecinii au anunțat în repetate rânduri că mirosul de urină și fecale de animale este insuportabil și că în apartament se aud frecvent certuri”, a transmis aceasta pe Facebook.

Așadar, miercuri, la fața locului au sosit poliția animalelor, poliția municipală, pompierii, SMURD, Ambulanța, poliția locală și ADP. Proprietara a refuzat să deschidă ușa.

„Celor două femei li s-a acordat asistență medicală după ore de certuri și circ. Poliția animalelor a ridicat pisicile aflate într-o stare deplorabilă (subnutrite, murdare și bolnave) iar ADP a scos din apartament patru remorci cu cârpe, haine și covoare putrede din cauza dejecțiilor.

Mulțumesc tuturor pentru implicare! Mă tem însă că acțiunea de amploare de astăzi nu reprezintă și rezolvarea acestui caz. Având în vedere că vorbim despre o proprietate privată este foarte posibil ca doamna să-și reia obiceiurile. Din păcate legea nu îmi oferă pârghii pentru a nu aștepta cu anii să scapi de un focar de infecție.

Mă încăpățânez să fac tot ce este omenește posibil și legal pentru a sprijini cetățenii.”

120 de pisici găsite în Sectorul 2

În iulie, Polițiștii Serviciului pentru Protecția Animalelor, împreună cu Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București, au găsit peste 120 de feline în două apartamente din Sectorul 2, ținute în condiții improprii, pe care le-au preluat și transportat în mai multe cabinete veterinare.

„Pisicile au fost preluate și transportate la mai multe unități medicale veterinare, de specialitate, în vederea evaluării stării de sănătate și acordării îngrijirilor necesare. Verificările sunt continuate de către Serviciul pentru Protecția Animalelor, pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale ce se impun.”

Autoritățile recomandă deținătorilor de animale să asigure acestora condiții corespunzătoare de bunăstare, prin asigurarea hranei, apei, adăpostului, îngrijirii medical-veterinare și a unui mediu adecvat nevoilor specifice fiecărei specii.

„Totodată, reamintim că Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor stabilește obligația proprietarilor și deținătorilor de a asigura protecția și bunăstarea animalelor, fiind interzise orice acte de cruzime sau rele tratamente față de acestea. Nerespectarea prevederilor legale poate atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.”