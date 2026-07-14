Foto Peste 120 de pisici, găsite în condiții precare în două locuințe din Sectorul 2. Felinele s-au înmulțit necontrolat ani la rând

Polițiștii Serviciului pentru Protecția Animalelor, împreună cu Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București, au găsit luni, 13 iulie, peste 120 de feline în două apartamente din Sectorul 2, ținute în condiții improprii, pe care le-au preluat și transportat în mai multe cabinete veterinare.

„Astăzi, 13 iulie 2026 polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul pentru Protecția Animalelor, în urma unei sesizări, au acționat pentru verificarea condițiilor de bunăstare, în care erau deținute mai multe exemplare feline, de către o femeie și a respectării legislației în vigoare, la o adresă din București”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

Într-unul din apartamente au fost găsite 84 de pisici, preluate și transportate către mai multe cabinete veterinare. În celălalt apartament erau adăpostite alte 40 de feline.

„Pisicile au fost preluate și transportate la mai multe unități medicale veterinare, de specialitate, în vederea evaluării stării de sănătate și acordării îngrijirilor necesare. Verificările sunt continuate de către Serviciul pentru Protecția Animalelor, pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale ce se impun.”

Autoritățile recomandă deținătorilor de animale să asigure acestora condiții corespunzătoare de bunăstare, prin asigurarea hranei, apei, adăpostului, îngrijirii medical-veterinare și a unui mediu adecvat nevoilor specifice fiecărei specii.

„Totodată, reamintim că Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor stabilește obligația proprietarilor și deținătorilor de a asigura protecția și bunăstarea animalelor, fiind interzise orice acte de cruzime sau rele tratamente față de acestea. Nerespectarea prevederilor legale poate atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.”

→ Imaginea 1/5: FOTO: ASPA București

La rândul său, ASPA București a precizat că pisicile erau ținute într-un apartament din șos. Pantelimon din sectorul 2 în condiții improprii.

„Astăzi au fost relocate toate, în cadrul unei acțiuni ample, coordonată de polițiștii Serviciului Protecția Animalelor din cadrul DGPMB, cu sprijinul ASPA.

Pisicile au fost preluate de mai multe asociații de protecția animalelor, și vrem să mulțumim fiecăreia dintre ele pentru că au răspuns apelului nostru: Asociația Sache, Asociația One Rescue, Asociația Save Our Paws, Asociația Ramses, Asociația Anda Panda, Asociația Help Lăbuș, Asociația Red Panda, Asociația World Animal Veterinary Emissaries (Center of Hope), Asociația Miaunici și Cuțulici, Asociația Suflete Dragi și Asociația Refugiul Maidanezilor”, a declarat sursa citată într-un comunicat.

Asociația transmite că felinele trăiau de ani de zile împreună, o parte dintre ele nesterilizate și de aceea s-au înmulțit necontrolat.

„Evident, unele au probleme de sănătate. Nu a fost ușor să fie relocate atâtea pisici într-o singură zi, însă totul a decurs bine, a fost o muncă de echipă și o colaborare foarte bună între autorități și ONG-uri.”